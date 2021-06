Von Johannes Aumüller, Pontivy/Frankfurt

Sichtlich stolz rollte Mathieu van der Poel das schmale Spalier hinab, das die Zuschauer bildeten. Standesgemäß ordnete er sich im Feld ganz vorne ein, er klatschte sich mit seinen Nebenleuten ab, zupfte noch einmal die Ärmel seines Trikots zurecht - dann machte er sich auf den 183 Kilometer langen Weg von Lorient nach Pontivy, das legendäre Gelbe Trikot um seinen Leib.

In diesem verklärten Stoffstück über Frankreichs Straßen zu fahren, ist für jeden Radfahrer etwas Besonderes. "Es war ein irres tolles Gefühl. Die Leute haben mich hochgeschrien", berichtete einmal der Deutsche Jens Voigt, als ihm ein Tag in Gelb vergönnt war. Aber an diesem Montag war die Konstellation sehr besonders. Denn es war zwar eindeutig der Niederländer Mathieu van der Poel, der das Trikot anhatte, 26 Jahre alt, 1,85 Meter groß, 75 Kilo schwer, ein unwahrscheinliches Kraftpaket. Aber fast konnte das Gefühl aufkommen, als trage er es nur stellvertretend für einen anderen berühmten Radsportler, der nicht mehr an dem Rennen teilnehmen kann.

Van der Poel ist der Enkel von Raymond Poulidor, einem der populärsten Radfahrer Frankreichs und Hauptdarsteller einer dieser Geschichten, wie sie wohl nur die Tour entwerfen kann. Acht Mal kam "Poupou" zwischen 1962 und 1976 aufs Tour-Podium, dabei dreimal auf Platz zwei. Aber nie gewann er die Frankreich-Rundfahrt, und mehr noch: Nicht einen einzigen Tag trug er das Maillot Jaune. Als "ewiger Zweiter" galt er fortan, doch nun war da sein Enkel und vollendete am Sonntagabend auf der Mûr-de-Bretagne das, was seinem Großvater nie gelang. "Für dich, Poupou", schrieb die L'Equipe nach van der Poels Fahrt ins Gelbe Trikot. "Allez Poupou", stand am Montag auf dem Rahmen des Niederländers.

"Ich wünschte, er wäre hier, und wir könnten ein Foto machen"

Poulidor war ja trotz - oder vielleicht gerade wegen - seines ewig vergeblichen Mühens um Gelb immer ein Liebling der Franzosen gewesen. Auch zum Tour-Tross gehörte er noch lange. Wenn man in den vergangenen Jahren am Morgen durch das Village Départ schlenderte, wo sich auf die neue Etappe eingestimmt wird, saß an einem der Stände auch immer Poulidour- und es war nicht selten der Stand, an dem sich die größte Menschenmasse bildete. Da warb der ewige Zweite, welche Ironie, ausgerechnet für den Sponsoren des Gelben Trikots, bis er im November 2019 verstarb.

Der Opa sagte damals schon öfter, dass sein Enkel mal das Gelbe Trikot holen würde. Und am Grab Poulidors, so geht die Erzählung, habe der Enkel dem Opa das Versprechen gegeben, dass er es holen würde - nun gelang ihm das gleich bei seiner Tour-Premiere. "Ich wünschte, er wäre hier, und wir könnten ein Foto machen. Er in seinem gelben Shirt, ich im Gelben Trikot", sagte van der Poel: "Es ist so traurig, dass er nicht hier ist."

Die Tour wäre nicht die Tour, wenn sie solche Geschichten nicht nur ausgiebig zelebrieren würde, sondern wenn sie es nicht sogar darauf anlegen würde, dass es so kommt. Die Auftakttage in der Bretagne waren wie gemacht für einen Erfolg van der Poels. Eigentlich war seine Fahrt ins Gelbe Trikot schon für den Samstag erwartet worden, da durfte sich seine Alpecin-Equipe ausnahmsweise auch in gelb-violette Trikots kleiden, wie sie einst die Mercier-Mannschaft trug, für die Opa Raymond fuhr. Aber an Tag eins kam van der Poel noch Julian Alaphilippe zuvor, erst an Tag zwei klappte es.

Erst Gelb für Loulou, dann Gelb für Poupou - einen emotionaleren Auftakt hat sich die Rad-Nation Frankreich kaum vorstellen können beim Versuch, die diesjährige Rundfahrt nach all den Corona-Widrigkeiten wieder als großes Fest darbieten zu können.

Van der Poel will Gold bei Olympia - Mountainbike-Rennen

Van der Poel genießt dort nicht nur wegen seiner familiären Vorgeschichte einen besonderen Status, sondern auch wegen seiner Fahrweise. Der Niederländer agiert sehr oft sehr unerwartet, wagt sich bei Eintagesrennen an lange Soli oder an solche Poker-Aktionen wie am Sonntag, als er bei der ersten Auffahrt auf die Mûr-de-Bretagne schon mal dem Feld entwich, um sich die Bonussekunden zu sichern, die er für seinen Gelb-Plan brauchte. Manchmal hat es fast den Eindruck, als sei ihm ein wenig langweilig, wenn die Radrennen im klassischen Muster verlaufen. Aber manchmal produziert er dabei auch Leistungswerte, die zumindest bei skeptischen Beobachtern klassische Muster auslösen.

Dabei ist schon lange klar, dass van der Poel mal einer der prägenden Protagonisten des Sports werden würde. Schon als Jugendlicher gewann er viele Rennen, nicht nur sein Großvater Raymond diente zur Orientierung, sein Vater Adrie war ebenfalls ein Rennfahrer, der es für einen Tag ins Gelbe Trikot schaffte. Van der Poel ist extrem vielseitig, seine bevorzugte Disziplin ist das Cyclocross, wo er bereits vier WM-Titel holte. Aber seit drei Jahren zieht es ihn auch vermehrt auf die Straße: 2019 gewann er das Amstel Gold Race, 2020 die Flandern-Rundfahrt und in dieser Saison die Strade Bianchi.

Es ist eine interessante Konstellation, die sich im Radsport ergeben hat. Eine ganze Reihe an ungewöhnlichen Könnern hat sich formiert: Van der Poel gehört dazu, der Belgier Wout Van Aert, sein Kontrahent seit Jugendtagen, oder das belgische Top-Talent Remco Evenepoel, 21, der nach einem schweren Sturz im Vorjahr kürzlich erstmals den Giro d'Italia bestritt. Noch konzentrieren die sich eher auf einzelne Etappen oder Eintagesrennen. Aber auf Sicht wird allen zugetraut, auch mal um den Gesamtsieg einer großen Rundfahrt mitzukämpfen. In diesem Jahr aber hat van der Poel ohnehin noch ein anderes Ziel: die Olympischen Spiele in Tokio, wo er Gold gewinnen will - aber nicht auf der Straße, sondern im Mountainbike-Rennen.