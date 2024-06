Zum ersten Mal in ihrer Geschichte startet die Tour de France in Italien. Gleich die erste Etappe wird anspruchsvoll wie selten, das Feld um die Mitfavoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard muss 3600 Höhenmeter bewältigen. Ein Besuch am Startort in Florenz.

Von Korbinian Eisenberger, Florenz

Ein Ausreißer war schon mal erfolgreich: Neun Jahre nach Beendigung seines Fluchtversuchs von Igbo, Nigeria, in der toskanischen Hauptstadt Florenz hockt er in seinem Laden und speist zu Mittag. Gerne dazuhocken, meint James Adaeze Ester: „Hier ist eh jeder willkommen.“ Es ist kurz nach 12 Uhr, 24 Stunden sind es noch bis zum Start der ersten Etappe der Tour de France am Samstagmittag in Florenz, und James Adaeze Ester darf zwischen den vollen Regalen, den Chipstüten und Weinflaschen noch einmal durchschnaufen. Er sagt: „Ich kann mich nicht erinnern, dass hier so viel los war.“