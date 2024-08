Das Einzelzeitfahren war der zweite Teil einer Doppeletappe am zweiten Tag der Tour. Wenige Stunden zuvor hatte die Niederländerin Charlotte Kool eine kurze Sprintetappe für sich entschieden und damit ihren zweiten Tagessieg gesichert. Schon zum Auftakt am Montag hatte sich die 25-Jährige durchgesetzt. Nach dem Einzelzeitfahren musste Kool das Gelbe Trikot dann an ihre Landsfrau Vollering abgeben.

Am Mittwoch geht es für die Radsportlerinnen auf die Klassikerstrecken in den Ardennen von Valkenburg in den Niederlanden nach Lüttich in Belgien. Höhepunkt der Tour sind die beiden Bergetappen am Wochenende in Frankreich mit dem Schlussanstieg nach Alpe d'Huez.