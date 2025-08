Bei den Männern warten die Franzosen seit vier Jahrzehnten auf einen heimischen Tour-Sieger. Nun gelingt der Mountainbike-Olympiasiegerin Pauline Ferrand-Prévot der große Coup. Über eine Frau, die als Eiskunstläuferin begann.

Von Otis Schaffeld

Drei Jahre gebe sie sich Zeit, um die Tour de France zu gewinnen. Das sagte Pauline Ferrand-Prévot nach ihrem Wechsel vom Mountainbike zurück aufs Rennrad. Eine gewagte Aussage, auch für eine so herausragende Athletin wie sie. Ihre Konkurrentinnen? Allesamt routinierte Klassementfahrerinnen, stark am Berg, vertraut mit der Tour und ihren Tücken. Die Strecke? So anspruchsvoll wie nie zuvor. Drei Jahre, so lange wolle sie es versuchen.