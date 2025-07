Ein Novum bei der Tour de France: Gelbe Karten und Rennausschluss sollen dazu beitragen, schwere Stürze zu reduzieren. Die Fahrer befürchten willkürliche Strafen.

Von Korbinian Eisenberger, Lille, Lille

Der Feldverweis war bis dato in erster Linie Ballsportlern vorbehalten; wer zu oft oder zu hart foulte, der verdiente sich eine gelbe Karte – und wem die Verwarnung nicht ausreicht, der muss runter. Jemand fliegt dann vom Feld, wie es so unschön heißt. Und so ist es dem Weltradsportverband UCI zu verdanken, dass Athleten künftig nicht mehr nur vom – sondern auch aus dem Feld fliegen können.