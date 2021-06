Von Johannes Aumüller, Mûr-de-Bretagne/Frankfurt

Ausweichen? Links, rechts, was denn nun? Giuseppe Guerini wusste nicht mehr, was er tun sollte, als er 1999 in den Kehren von Alpe d'Huez als Ausreißer einem Etappensieg entgegenfuhr. Auf einmal stand ein Fotograf mitten auf der Straße, der Italiener in Diensten der deutschen Telekom-Equipe fuhr auf ihn auf - und fiel zu Boden. Immerhin reagierte ein anderer Zuschauer prompt, schob Guerini wieder an, und mit der Wut des Zwischenfalls im Bauch hielt dieser die Verfolger auf Distanz. Zugleich trieb ein französischer Radiosender den unaufmerksamen Fotografen auf und brachte ihn in Guerinis Hotels; am Abend kam es zur großen Entschuldigung. Sache vorbei, Vorgang abgelegt ins große Anekdotenarchiv der Grand Boucle.

22 Jahre später wird sich die Sache wohl nicht ganz so leicht regeln lassen. Die erste Etappe der 108. Tour de France war nicht nur der Tag, an dem der französische Publikumsliebling Julian Alaphilippe ins Gelbe Trikot fuhr - sondern auch der Tag, an dem es zu einem ebenso skurrilen wie folgenreichen Massencrash kam.

Zirka 45 Kilometer vor dem Ziel geschah dieser, das Feld rollte noch vergleichsweise geordnet dahin. Dann tauchte auf der rechten Fahrbahnseite plötzlich eine Frau im Regenmantel und mit einem großen Pappschild auf. "Allez Opi/Omi" stand darauf, es war einer dieser vielen netten Grüße, die bei Tour-Etappen traditionell in die Kameras gehalten werden. Aber dieser hatte fatale Folgen. Denn die Frau schaute nur dem TV-Motorrad hinterher und achtete nicht auf das Feld hinter sich, der deutsche Routinier Tony Martin krachte gegen sie, in der Folge ging nahezu das halbe Feld zu Boden. Der Deutsche Jasha Sütterlin (Bruch des Handgelenks) musste die Rundfahrt sogar ganz aufgeben, und nicht nur der angefahrene Martin war fassungslos.

"Wir können nicht jedes Mal einen Bogen fahren", sagt Tony Martin, der mit der Zuschauerin zusammenstieß

"Es war eine Rennsituation, wie es sie bei der Tour die ganze Zeit gibt. Im Normalfall muss man davon ausgehen, dass die Zuschauer dann zur Seite gehen", sagte er. Er habe zwar noch gesehen, dass die Frau ein Schild in der Hand gehabt, aber "wir können nicht jedes Mal einen Bogen fahren - dann fahren wir nur noch Bögen", sagte der 36-Jährige.

Die ersten Tour-Tage sind traditionell sturzanfällig, das Feld ist sehr nervös und zugleich sehr ambitioniert, weil sich die Fahrer beim Jahreshöhepunkt besonders in Szene setzen wollen. Am Samstag krachte es knapp zehn Kilometer vor dem Ziel nach einem Fahrfehler im Peloton noch einmal heftig, in der Folge verloren diverse Podiumsanwärter viel Zeit. Doch dieser erste Crash mit dem Pappschild war selbst für die Tour ungewöhnlich.

Die Gendarmerie legte jedenfalls einen Vorgang an und fahndet nach der Frau im Regenmantel. Es gehe um einen bewussten Verstoß gegen die Vorsichtspflicht. Auch die Tour-Bosse kündigten Konsequenzen an. "Wir werden diese Frau verklagen, die sich so schlimm verhalten hat", sagte der stellvertretende Renndirektor Pierre-Yves Thouault der Nachrichtenagentur AFP: "Wir machen dies, damit die winzig kleine Minderheit von Leuten, die sich so verhält, den anderen nicht die Show verdirbt."

Als eine Frau Schachmann vom Rad rammte, gab es nur 129 Euro Geldbuße und zwei Punkte

Das klingt zwar sehr rigide. Welche rechtlichen Schritte und Sanktionen aber wirklich folgen, bleibt abzuwarten. Im Vorjahr war der Berliner Radfahrer Maximilian Schachmann während der Lombardei-Rundfahrt von einem Auto angefahren worden, das während einer Abfahrt plötzlich aus einer privaten Einfahrt kam. Schachmann erlitt einen Schlüsselbeinbruch, die Fahrerin des Wagens erhielt nach Angaben der Gazzetta dello Sport eine Geldbuße von 129 Euro und zwei Punkte im Führerscheinregister - weil sie auf einer gesperrten Straße gefahren sei und sich beim Linksabbiegen nicht genügend umgesehen habe. Im aktuellen Vorfall könnten der Zuschauerin laut L'Equipe zivilrechtlich 1500 Euro Strafe drohen, weil man ihr die Verletzungen der gestürzten Radfahrer anlasten würde.

Zugleich fügt sich der Vorgang in eine ewige Diskussion des Radsports ein. Die Nähe zum Publikum gehört zu den Eigenschaften, auf die sie in der Szene besonders stolz sind. Vor allem an den steilen Anstiegen lassen die Zuschauer oft nur schmale Gassen frei, und nicht nur in der Bretagne sind die Straßen ohnehin sehr schmal. Gerade bei der diesjährigen Rundfahrt freuen sich alle darauf, dass nach der Corona-geprägten Auflage im Vorjahr nun wieder etwas mehr klassische Tour-Atmosphäre aufflammt.

Dabei kommt es immer mal wieder zu solchen Vorfällen wie damals bei Guerini, die das Rennen von außen beeinflussen - und es schwillt deswegen oft eine Sicherheitsdebatte an. Tony Martin mahnte noch kürzlich, dass das Konzept nicht ausreichend sei, auch wenn er da sicher andere Aspekte im Sinne hatte als eine Frau, die mit dem Rücken zum Feld am Straßenrand die Großeltern grüßt. Ein einzelnes Fehlverhalten eines einzelnen Zuschauers lässt sich kaum verhindern, und eine Strecke von 200 Kilometern nur schwer komplett absichern und abriegeln - wenn man nicht gerade solche gespenstisch anmutenden Anordnungen wie bei der China-Tour kreieren will, wo nach Fahrerberichten alle paar Meter ein Uniformierter am Streckenrand steht.