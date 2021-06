Tadej Pogacar winkte cool mit dem Siegerstrauß ins Publikum, beim Weg hinab vom Podium warf er dann einen entspannten Blick auf Mathieu van der Poel im Gelben Trikot. Auch wenn der slowenische Radsportler bei seinem überragenden Triumph im ersten Zeitfahren der Tour de France knapp an der Gesamtführung vorbeiraste, scheint klar: Es dürfte nur eine Frage von Tagen sein, bis der Titelverteidiger wieder Gelb trägt. "Ich bin dem Gelben Trikot sehr nah gekommen. Es wäre schön gewesen, es zu holen. Das ist immer der Traum. Aber viel besser hätte es heute nicht laufen können", sagte der erst 22 Jahre alte Ausnahmekönner nach seiner Machtdemonstration, bei der er Wahnsinns-Tempomittel von 51 km/h schaffte. Auf der ersten Alpenetappe am Samstag dürfte er den Wachwechsel an der Spitze der noch jungen 108. Frankreich-Rundfahrt vollziehen.

Pogacar, zweitjüngster Champion in 118 Jahren Tour-Geschichte, setzte sich am Dienstag über anspruchsvolle 27,2 km in 32:00 Minuten klar vor dem Schweizer Stefan Küng (FDJ/+0:19 Sekunden) durch und untermauerte damit eindrucksvoll seine Ambitionen auf den zweiten Gesamterfolg. "Es kommen noch viele knifflige Etappen. Wir sehen von Tag zu Tag. Es wird natürlich nicht einfach", übte sich Pogacar in gewohntem Understatement. Van der Poel stellt sich hingegen schon auf das Ende seiner Tour in Gelb ein. "Das Trikot in den Bergen gegen Pogacar zu verteidigen, ist nicht realistisch", meinte er. Der Niederländer, nicht unbedingt ein absoluter Weltklasse-Zeitfahrer, verteidigte das "Maillot jaune" knapp. Am Ende kam der Enkel des großen Raymond Poulidor mit 31 Sekunden Rückstand auf Pogacar auf Platz fünf und rettete acht Sekunden Vorsprung im Gesamtklassement. "Ich hatte einen der besten Tage meiner Karriere. Ich bin sehr stolz auf diesen Erfolg und werde mich lange daran erinnern", sagte der 26-Jährige, der das Trikot am Sonntag übernommen hatte.

Seinem großen Rivalen und Landsmann Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der noch von den Sturzfolgen vom Montag gezeichnet auf Rang sieben kam, nahm Pogacar weitere 44 Sekunden ab. Damit hat er schon vor der ersten Bergetappe am Samstag ein Polster von 1:40 Minuten auf den Vorjahreszweiten. Bester Deutscher war Max Walscheid (Neuwied/Qhubeka-Nexthash) auf Platz 28 (+1:49). "Für mich waren es vielleicht ein paar Höhenmeter zu viel", sagte der 1,99 Meter große Fahrer: "Ich bin aber sehr zufrieden."

Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) lieferte ein ordentliches Rennen und wurde 48. (+2:29). "Ziel war es, nicht 110 Prozent zu geben, sondern kein Risiko einzugehen und nicht zu viel Zeit zu verlieren. Das ist mir gelungen", sagte der Tour-Vierte von 2019, der ohne große Klassement-Ambitionen zur Tour gekommen war. Der sturzgeschädigte viermalige Zeitfahrweltmeister Tony Martin ließ es recht locker angehen und kam auf Rang 81 (+3:33). "Ich habe an den letzten beiden Tagen gemerkt, dass es mir nicht 100-prozentig gut geht", sagte Martin, der nach Stürzen angeschlagen war und sich auf die Helferrolle für Roglic konzentriert: "Deshalb habe ich heute vorgezogen, einen halben Ruhetag zu machen."