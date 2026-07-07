Tadej Pogacar ist nach der vierten Etappe der Tour de France sein Gelbes Trikot wieder los: An dem von Hitze geprägten Tag übernahm der Norweger Torstein Traeen die Führung der Gesamtwertung der Frankreich-Rundfahrt. Er ist der dritte Norweger jemals im Gelben Trikot.

Titelverteidiger Pogacar unternahm keine großen Bemühungen, um den 30-Jährigen aufzuhalten, nachdem er das Gelbe Trikot am Vortag übernommen hatte. Die Top-Fahrer um den Slowenen sowie seinen dänischen Rivalen Jonas Vingegaard kamen mit gut 13 Minuten Rückstand ins Ziel.

Tour de France : Die Sprinter sind den Streckenplanern zunehmend egal Es gibt weniger Flachetappen und sogar der klassische Schlussspurt auf den Champs Élysées wurde abgeschafft. Immerhin: Dank einer Regeländerung müssen die Sprinter weniger Angst vor Tadej Pogacar haben. Von Johannes Aumüller ...

Mads Pedersen gewann die Etappe aus dem Sprint der Ausreißergruppe heraus klar. Der dänische Ex-Weltmeister siegte nach den 181,9 Kilometern zwischen Carcassonne und Foix und feierte seinen dritten Tour-Tagessieg. Der US-Amerikaner und Pedersen-Teamkollege Quinn Simmons wurde Zweiter, der Spanier Raul Garcia holte Rang drei.

Die Temperaturen kletterten im Süden Frankreichs auf bis zu 40 Grad. Eispäckchen im Nacken und großer Durst dominierten im Fahrerfeld. Der Weltverband UCI beschloss ausnahmsweise, dass in den nur für Trinkflaschenangaben vorgesehenen Zonen auch ganze Verpflegungsbeutel ausgegeben werden dürfen, um die gleichzeitige Ausgabe mehrerer Flaschen an jeden Fahrer zu erleichtern.