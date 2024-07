Von Johannes Aumüller, Col de Couillole/Nizza

Tadej Pogacar hatte ein paar Kilometer lang Zeit, um nachzudenken. Sie waren mal wieder alleine an der Spitze unterwegs, er und sein großer Rivale Jonas Vingegaard. Pogacar hatte diese Situation nicht provoziert, er war einfach bei Attacken immer am Hinterrad geblieben. Und nun fuhren sie minutenlang den letzten Abschnitt des letzten Berges dieser Tour de France. Vorne Vingegaard, dahinter Pogacar, kein anderer konnte mehr mithalten, und das Ziel kam näher und näher – und damit die große Frage: Würde Pogacar seinem Rivalen den Tagessieg überlassen, wie dies in der Radsportwelt in vergleichbaren Situationen durchaus üblich ist? Oder würde er mitsprinten?