Ums Grüne Trikot balgen sich bei der Tour de France zuvorderst Sprinter wie der Italiener Jonathan Milan. Kalender und Renngestaltung lassen sie aber befürchten, dass ihnen auch in dieser Wertung der Rundfahrt-Dominator Tadej Pogacar dazwischenfunkt.

Von Korbinian Eisenberger, Mûr-de-Bretagne/Laval

1969 war England noch Fußball-Weltmeister, Neil Armstrong betrat als erster Mensch den Mond, in Vietnam tobte der Krieg und Willy Brandt wurde Bundeskanzler. 1969 war ein spezielles Jahr in der Weltgeschichte, die Woodstock-Hippies wären da noch zu nennen – oder der Rücktritt von Charles de Gaulle als französischer Präsident. Die Tour de France hatte es 1969 selbst in Frankreichs Schlagzeilen schwer. Aber da gab es ja diesen Radrennfahrer namens Eddy Merckx, der eine besondere Geschichte schrieb. Am 20. Juli 1969 brachte der Belgier das für unmöglich geltende Tour-Triple ins Ziel von Paris: das maillot jaune, das Gelbe Trikot für den Führenden in der Gesamtwertung, das maillot à pois, das gepunktete Hemd für den besten Bergfahrer – und das maillot vert, das grüne Leibchen für den schnellsten Sprinter.