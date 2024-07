Der niederländische Radprofi Dylan Groenewegen hat die sechste Etappe der 111. Tour de France gewonnen. Der 31-Jährige vom Team Jayco-Alula setzte sich am Donnerstag nach 163,5 Kilometern in Dijon im Massensprint hauchdünn vor dem Belgier Jasper Philipsen und dem Eritreer Biniam Girmay durch. Phil Bauhaus aus Bocholt landete als bester Deutscher auf Platz fünf. „Es war ein sehr anstrengendes Rennen durch den Wind. Im Finale habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt, von daher bin ich happy“, sagte Bauhaus in der ARD. Pascal Ackermann wurde Zehnter. „Heute haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Im Kreisel ist mir dann einer reingeschossen, da habe ich zu viele Positionen verloren“, sagte der Sprinter von Israel-Premier Tech. Mark Cavendish, der am Mittwoch mit seinem 35. Etappenerfolg zum alleinigen Rekordhalter bei der Tour aufstieg, kam am Donnerstag nicht unter die besten Zehn.