Die Reaktionen sind wieder einmal verräterisch. Einflussreiche Teile des Pelotons überbieten sich darin, die nächtlichen Dopingkontrollen bei den Tour-Dominatoren Tadej Pogacar (weiter im Gelben Trikot) und Jonas Vingegaard (nach Sturz ausgeschieden) zu geißeln. „Schande“, „respektlos“, „inhuman“, solche Vokabeln fliegen umher, von Pogacar selbst und von Red-Bull-Kapitän Remco Evenepoel etwa. Wobei das Maillot Jaune für die drastischste Aussage fürs Erste an den früheren Superdoper Lance Armstrong geht, der seine sieben Tour-Siege zurückgeben musste: „2 Uhr morgens – das ist eine Frage der Menschenrechte.“

Kein vernünftiger Mensch kann leugnen, dass Kontrollen um diese Uhrzeit Einfluss auf Regeneration und Leistungsfähigkeit eines Sportlers haben. Und man muss grundsätzlich überlegen, ob das Dopingkontrollsystem in seiner jetzigen Form ein sinnvoller Weg ist, weil es den Sportlern viele Eingriffe in die Privatsphäre abverlangt, aber kaum Doper überführt. So hat die Idee, nicht ausschließlich Blut und Urin zu untersuchen, sondern mit regelmäßigen Leistungsprofilen zu arbeiten, durchaus etwas für sich.

Tour-de-France-Aus von Jonas Vingegaard : Wenn der Dopingfahnder um zwei Uhr klingelt Nach einer nächtlichen Dopingkontrolle stürzt Jonas Vingegaard tags darauf schwer und muss die Tour de France aufgeben. Nun wird diskutiert, wie weit die Fahnder gehen müssen – oder dürfen. Von Korbinian Eisenberger ...

Aber für den Moment verdeckt das die Kernbotschaft dieser nächtlichen Kontrollen. Diese ist nämlich, dass die Verantwortlichen der für den Anti-Doping-Kampf im Radsport zuständigen International Testing Authority (ITA) begründete Anzeichen für einen möglichen Verstoß vorliegen haben müssen. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt zwischen 23 Uhr und sechs Uhr einen Radprofi um den Schlaf bringen dürfen.

Wie die in diesen Fragen für gewöhnlich gut informierte Zeitung L’Équipe dokumentierte, hat sich die ITA die Kontrolle sogar bei einem Pariser Gericht absichern lassen. Dieses müsste dann ebenfalls geprüft haben, wie ernsthaft die Verdachtsmomente sind. In jedem Fall hat die ITA nicht einfach aus Lust und Laune heraus ein paar Fahrer ärgern wollen. Das gilt unabhängig davon, worauf genau der Verdacht fußt und auch unabhängig davon, ob diese nächtlichen Proben nun positiv ausfallen oder so negativ, wie es alle Kontrollen bei Pogacar und Vingegaard in den vergangenen Jahren waren.

Schon in den Zehnerjahren berichteten Insider, dass im Peloton mit Mikrodosierungen gedopt werde – nachts

Der Radsport erklärt sein Dopingproblem der Neunziger- und Nullerjahre gerne für überwunden. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt regelmäßig Anzeichen, dass dem nicht so sein kann. Schon in den Zehnerjahren hinterlegten Insider bei einer Kommission des Rad-Weltverbandes UCI, dass das Dopen mit Mikrodosierungen über Nacht angesagt sei – also die Einnahme von Substanzen, die am Morgen nicht mehr nachgewiesen werden können, wenn der Kontrolleur vorbeikommt. Die Ermittlungen rund um das Blutdopingnetzwerk eines deutschen Arztes ab 2019 erbrachten dann den eindrücklichen Beweis, dass diese nächtliche Praxis tatsächlich Usus war. Und das nicht nur im Radsport.

Da wundert man sich, warum über Jahre kein vergleichbarer Fall bekannt wurde, bei dem die ITA es für nötig hielt, mal nachts vorbeizuschauen.

Jetzt zieht sich das Dopingthema enger zu. Zum ganzen Bild gehört, dass auch die ITA in der Pflicht ist. Vor einem Jahr hat sie während der Frankreich-Rundfahrt ein Verfahren gegen einen Pfleger der britischen Ineos-Mannschaft eröffnet, der wegen eines früheren Kontaktes zu einem Blutdopingring ins Visier geraten war. Bis heute gibt es keinerlei weiteren Sachstand in dieser Causa. In Sachen nächtlicher Dopingkontrollen bei Pogacar und Vingegaard sollte die ITA schnell mehr Klarheit schaffen.