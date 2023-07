Kaum ein Durchkommen: Adam Yates, der erste Etappensieger der diesjährigen Tour de France, schiebt sich am Samstag an den baskischen Zuschauern vorbei.

Von Johannes Knuth, Bilbao

In der Schule der Niederlagen hat der Radsport seit jeher ein paar sehr griffige Lektionen bereitgestellt. Ein höchst subjektiver Ausschnitt: Bahnschranken, die das Peloton in zwei Hälften teilten; Christopher Froome, der am Ventoux stürzte und den Berg hinaufjoggte, weil der Wagen mit dem Ersatzrad in der Begleitkolonne feststeckte; Werftarbeiter, die für höhere Löhne protestierten und dabei von einem gewissen Bernard Hinault von der Straße geprügelt wurden. Und, ganz frisch im Sortiment: der Rechenfehler des Radprofis Georg Zimmermann vor dem Zwischenspurt.