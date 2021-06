Von Johannes Aumüller, Fougères/Frankfurt

Normalerweise läuft das bei den Etappen der Tour so: Die Fahrer rollen los, ein paar Kilometer lang radeln sie gemächlich nebeneinander her, ehe der Renndirektor mit einem kräftigen Fahnengeschwenke den echten Start markiert - und dann beginnen die Attacken aus dem Peloton, weil sich so viele Pedaleure in Szene setzen möchten beim Jahreshöhepunkt ihres Gewerbes.

An diesem Dienstag aber war das anders. Der Renndirektor winkte - und es geschah: nichts. Das Feld fuhr einfach weiter, und kurz danach hielt es sogar geschlossen an. Erst nach einem einmütigen Warnstreik ging es weiter in Richtung des Tagesziels Fougères, wo sich im Massensprint der Brite Mark Cavendish, 36, durchsetzte und seinen 31. Tour-Etappensieg feierte.

Es war ein ungewöhnliches Zeichen des Protests, auf das sich das Peloton unter der Anleitung des deutschen Sprintroutiniers André Greipel verständigte. Nach den vielen Stürzen zum Tour-Auftakt sind viele Fahrer und Teamvertreter wegen der Streckengestaltung empört über die Verantwortlichen der Rundfahrt und des Weltverbandes UCI. Doch die weisen die Vorwürfe zurück und attackieren ihrerseits die Fahrer. Die ultimative Eskalation in der schon lange schwelenden Sicherheitsdebatte ist wohl nicht mehr fern, wenn es keine gravierenden Veränderungen gibt. Bis hin zu einer Streiketappe während der Tour scheint nun alles denkbar zu sein.

Tony Martin findet, es sei eine "Schande für den Radsport"

Insbesondere der Ablauf der 20 letzten Kilometer auf der montäglichen Etappe nach Pontivy erregte den Unmut der Teilnehmer. Dort war alles ausgelegt für einen Massensprint, aber in der letzten Rennphase ging es über sehr schmale und verwinkelte Straßen, wenige Kilometer vor dem Ziel sogar eine rasante Abfahrt hinab, und in die Zielgerade war noch ein kleiner Knick integriert. Diverse Stürze hatte das Ganze zur Folge, verschiedene Klassementfahrer wie Primoz Roglic verloren viel Zeit, andere wie der Sprinter Caleb Ewan, der einen Schlüsselbeinbruch erlitt, mussten das Rennen aufgeben - und anderntags sah das halbe Feld lädiert aus.

"Mir fehlen da echt die Worte, wie dieses Finale gestaltet worden ist. Es sah auf der Karte schon schlimm aus, aber live war es noch viel schlimmer", sagte Sprinter Greipel: "Wer auch immer dieses Finale entworfen hat, sollte mal mit 180 Fahrern um den Etappensieg fahren." Tony Martin sprach von einer "Schande für den Radsport", Eintagesspezialist Nils Politt fand es "einfach kriminell", und der FDJ-Teamchef Marc Madiot, der gerne besonders drastisch formuliert, ging so weit, zu sagen: "Wenn wir nichts ändern, wird es irgendwann Tote geben."

Dabei erzürnte die Fahrer zusätzlich, dass sie nach ihrer Darstellung schon vorab versucht hatten, die Zuspitzung im Finale zu verhindern. Normalerweise gilt bei Flachetappen eine Regel, nach der schon drei Kilometer vor dem Ziel die Zeit gemessen wird. Das soll verhindern, dass neben den Sprinterteams auch die Mannschaften der Klassementfahrer bis zuletzt um die besten Positionen im Feld kämpfen. Angesichts der Charakteristik des Montags-Finales plädierten die Fahrer vorab dafür, diese Regel sogar schon acht Kilometer vor dem Ziel anzuwenden. Doch das geschah nicht.

Die Sicherheitsthematik schwillt seit Jahren immer wieder an. Schon mehrmals begehrten die Fahrer deswegen auf, im Vorjahr beispielsweise nach einigen Stürzen auf einer schlechten Schotterpiste beim Rennen Paris - Nizza. Es gab auch schon diverse Gespräche zwischen Fahrern, der Gewerkschaft CPA und dem Weltverband, aber es änderte sich aus Sicht vieler im Peloton zu wenig.

UCI-Chef Lappartient findet, dass meist die Fahrer schuld seien

Die Funktionäre hingegen geben die Vorwürfe zurück und dürften den Konflikt damit noch weiter anheizen. "Der Großteil der Stürze ist auf fehlende Aufmerksamkeit zurückzuführen", sagte UCI-Präsident David Lappartient am Dienstag, man solle "das nicht auf die Route schieben". Man habe einen technischen Kurs gewählt, die Straßen aber seien fantastisch gewesen.

In der Tat fußte zumindest mancher Sturz auch auf typischen Fahrfehlern, zudem hat sich in den vergangenen Jahren auch beim Verhalten einiger Fahrer etwas verändert. Bora-Teamchef Ralph Denk etwa findet die Aktionen mancher Athleten "nicht immer ganz überlegt". Bis vor ein paar Jahren war es etwa nicht in der heute praktizierten Form üblich, dass sich auch die Mannschaften der Klassement-Teams so präsent in den Finals der Flachetappen zeigten und es an der Spitze entsprechend eng zuging. Aber da schließt sich der Kreis zur Streckenführung: Immer häufiger bauen die Streckenchefs noch kurz vor dem Ziel kleinere Schwierigkeiten ein, um die Spannung hochzuhalten - da müssen die Klassement-Teams dann auch vorne aufmerksam sein.

Der oberste Parcours-Verantwortliche der Tour, Thierry Gouvenou, wies die Vorwürfe der Fahrer zurück. Mit der Kritik an der Strecke mache man es sich zu einfach. Es werde zunehmend schwerer, geeignete Zielorte zu finden. "Es gibt einfach keine mittelgroße Stadt ohne Verkehrsinsel, Kreisverkehr oder Straßenverengung mehr", sagte er der L'Èquipe: "Vor zehn Jahren hatten wir 1100 gefährliche Stellen bei der Tour. In diesem Jahr sind es 2300."

Für zahlreiche Fahrer sind das viel zu viele.