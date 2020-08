Von Nadia Pantel, Paris

Es ist schwer möglich, in Frankreich aufzuwachsen, ohne dass später die Tour de France durch die Kindheitserinnerungen geistert. Meinten die Eltern es wirklich ernst mit ihrer Begeisterung für den Radsport, reiste man zu einer Etappe, stand am Straßenrand, wartete auf die Fahrer und ließ sich vorher von den Autos der Sponsoren aus mit eingeschweißter Salami, Plastikspielzeug und Süßigkeiten bewerfen. Ein bisschen wie Straßenkarneval, nur deutlich weniger alkoholisiert und mit kaum Auswahl bei den Kostümen (grünes, gelbes oder rotgepunktetes Trikot).

Selbst wenn man sie nur am Fernseher betrachtete, war die Tour ein Erlebnis. Draußen war Hochsommer, drinnen konnte man sich ungestört aufs Sofa setzen und Pause vom Schwitzen machen, fürs Tourschauen haben selbst die strengsten Eltern Verständnis. Sie sehen dann im fernsehenden Kind sich selbst, ein paar Jahrzehnte früher, auf einem altmodischeren Sofa. Wenn man Pech hat, sagen die Väter dann Dinge wie: "Früher sind die Fahrer die Nächte durchgefahren." Oder: "Früher mussten sich die Fahrer ihre eigenen Ersatzreifen um den Körper schnallen." Damit das Kind ja nicht vergisst, dass es im Zeitalter der Luschen aufwächst. Aber sonst ist alles schön.

Doch 2020 verstrich der Juli ohne Bergetappe, ohne Luftaufnahmen der schönsten französischen Regionen, die einen je nach persönlicher Neigung ohnehin mehr interessieren als die gekrümmten Rücken der Radkämpfer, und ohne dass irgendein kleiner Nachbarsjunge Buch führte über Zeiten, Erfolge und Unfälle. Acht Wochen dauern die französischen Sommerferien, der innere Rhythmus hat sich darauf eingestellt, dass sie ungefähr mit der Tour beginnen und nach dem Ende der Tour noch lange nicht vorbei sind.

"Das Ritual, das uns mit den anderen verbindet"

In diesem Sommer geschieht nun etwas, das sich ähnlich deplatziert anfühlt wie eine Weihnachtsfeier im Februar: Die Tour de France beginnt gleichzeitig mit dem Schulstart. Man ahnte es schon, nun kann man es schriftlich im Terminkalender nachprüfen: Es ist der Radsport-Industrie ziemlich egal, ob Millionen Enkelkinder zur Beschäftigung von ihren Großeltern vor die Tour-Übertragung gesetzt werden. Die Waden sind trainiert, die Werbeverträge unterschrieben, die Etappen abgesteckt, die Tour kommt. Nur radelt sie in diesem Jahr ein wenig ins Nichts.

Nun fällt die Tour zwar nicht aus, sie ist nur verschoben. Und die Frage ist natürlich erlaubt: Ist das in diesem Coronajahr, wo doch fast alles abgesagt wird, überhaupt eine Beschwerde wert? Für den Wettkampf mag der spätere Start egal sein, für das große Ferienritual aber nicht. Philippe Delerm, dessen Bücher in Frankreich zuverlässig Besteller werden, schrieb Anfang August einen Text für den Figaro, der sich las wie ein Nachruf. "Ihr Fehlen ist wie ein kleiner Tod, den wir akzeptieren müssen", schrieb Delerm - er meinte die Tour. "Was uns fehlen wird", so Delerm weiter, "das ist das Ritual, die Gewohnheit, das, was uns mit den anderen verbindet."

Es klingt, als wäre der Rundkurs der Radfahrer, la Grande Boucle, nicht nur eine Tour entlang der Grenzen des Landes, sondern ein Ring, der zusammenhält, was auseinanderzufallen droht. Als wären nun den ganzen Sommer über die Fernseher verstaubt, weil die Menschen ohne das Tourprogramm eine so tiefe Depression befallen hat, dass selbst für das Drücken des An-Knopfes die Energie fehlte.