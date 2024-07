Von Korbinian Eisenberger

Die Geschichte des 35. Tour-de-France-Tagessiegs von Mark Cavendish beginnt mit der Zahl 39. Neunundreißig Minuten und zwölf Sekunden nach dem Sieger Romain Bardet quälte sich der Rennradfahrer Mark Cavendish am Samstag ins Ziel von Rimini. An jenem Samstag war die 111. Tour de France mit ihrer ersten Etappe in Florenz gestartet. Und auf dem italienischen Terrain tat sich der Mann von der Isle of Man so schwer, dass das Team Astana ihm bis zu drei Helfer zuteilte, die ihn umsorgten und Hinterräder spendeten. Ein Astana-Gefolgsmann gab in der toskanischen Hitze die Tour de France auf – doch Cavendish kämpfte sich bis ins Ziel durch. 39 Minuten Rückstand für einen 39-Jährigen.