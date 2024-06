„Es war so heiß, so heiß“

Von Korbinian Eisenberger, Florenz

Vor den Etappen reihen sich die Teamfahrzeuge meist in eine Schlange, die Reihenfolge wird ausgelost und auf Rang 22, dem letzten aller Ränge dieser 111. Tour de France, da war am Samstagvormittag das Team von Romain Bardet zu finden. Es dauerte von dort etwas länger bis zum Start, aber die Position hatte auch ihren Charme. Am Startort in Florenz konnten sich der Franzose Bardet und seine Teamkollegen vom Team dsm-firmenich PostNL in aller Ruhe auf den Start dieser ersten Tour-Etappe vorbereiten.