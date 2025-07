Irgendwo zwischen Belgien und Frankreich sind derzeit womöglich Rennräder der Marke Look unterwegs, allerdings nicht von ihren rechtmäßigen Fahrern angetrieben, sondern von krimineller Energie. Der Tour-de-France-Equipe Cofidis sind vor dem Teamhotel in Bonues bei Roubaix elf Profimaschinen aus dem Werkstatt-Laster geklaut worden. Bereits am Sonntag und schließlich am Montag während der dritten Etappe der Tour de France von Valenciennes bis zur Nordküste nach Dunkerque mussten mehrere Fahrer auf Ersatzmaterial ausweichen. Wer hat uns bestohlen? Oder wie man hierzulande sagen würde: Qui a volé nos vélos? Ein Deutscher im Team Cofidis zumindest blieb vom Pech der nächtlichen Raubzugopfer verschont.

Glückseligkeit war von Emanuel Buchmann zuletzt weniger zu vernehmen, eher nachhaltige Unzufriedenheit mit seinem früheren Arbeitgeber. Buchmann, inzwischen 32, war lange für die deutsche Mannschaft Bora-Hansgrohe tätig, die inzwischen den Brausehersteller Red Bull als zusätzlichen Finanzier gewonnen und Buchmann abgegeben hat, was dieser offenkundig bis heute als Ärgernis empfindet, mindestens. Buchmann, Tour-Vierter im Jahr 2019 und erwiesener Spezialist im Treten, zeigte unlängst jedenfalls auch Talent im Nachtreten.

In den vergangenen zwei Jahren im Team Bora habe er „wenig Spaß gehabt“. Seiner Wahrnehmung zufolge sei er dort „relativ verarscht worden“, sagte Buchmann unlängst der Münchner Abendzeitung. Weil Buchmann, ein erwiesener Experte für Rundfahrten, im vergangenen Jahr nicht für den Giro d’Italia nominiert worden war, kam es seinerzeit zum Streit. Buchmann moniert, dass ihm Bora die Rolle des Zweitkapitäns zugesichert habe, Teamchef Ralph Denk wies das zurück. Am Ende fuhr er keine der drei Grand Tours, verließ Bora Ende 2024 und wechselte zu Cofidis, wo er nun als Tour-Kapitän am Start ist.

„Als ich 2021 für drei Jahre verlängert hatte, war ich der Überzeugung, dass das weiter der beste Weg für mich ist“, sagt Buchmann. „Im Nachhinein wäre ich lieber zwei Jahre früher gewechselt.“ Bei seiner achten Tour lag Buchmann im Gesamtklassement vor Etappe drei 49 Sekunden hinter dem Mann in Gelb, Mathieu van der Poel (Niederlande/Alpecin-Deceuninck). Quasi auf Rang elf geteilt (von der Tour wird er als Gesamt-14. und damit bester Deutscher geführt), zeitgleich mit 14 anderen Fahrern, darunter das Red-Bull-Duo Primoz Roglic und Florian Lipowitz. Die Wertung ums Gelbe Trikot ist allerdings noch wenig aussagekräftig, da noch keine der sieben Bergetappen zu bewältigen war.

Bei einem Einzelstückpreis von 13 000 Euro fehlen Fahrräder im Gesamtwert von 150 000 Euro

Viele Jahre hatte Buchmann die einsame Rolle jenes Rundfahrers, der als einziger Deutscher auf den Passstraßen zwischen Italien, Spanien und Frankreich mit den Besten der Welt mithalten konnte. Beim Tour-Sieg des Kolumbianers Egan Bernal vor sechs Jahren verpasste Buchmann seinerzeit denkbar knapp das Podium, 25 Sekunden fehlten damals in Paris auf den Niederländer Steven Kruijswijk. Bis heute, so scheint es, beschäftigt ihn vor allem die Zeit danach. „2019 ist inzwischen eine lange Zeit her. Ich hatte sehr viel Pech, mit Stürzen, mit Krankheiten zur falschen Zeit, und konnte dadurch nicht mehr das abrufen, was ich da gezeigt habe“, sagt er: „Ich denke, dass ich sonst gerade 2020 die Chance gehabt hätte, ums Podium mitzufahren.“

Und in diesem Jahr? Im Alter von 32, im reifen, aber nicht überreifen Radprofialter? „Es war ein guter Tag. Ich hoffe, es geht so weiter“, hatte Buchmann nach der zweiten Etappe erklärt, die er als 20. und damit bester Deutscher im Ziel von Boulogne-sur-Mer beendet hatte. Der Ravensburger wirkte am Sonntag mehr zufrieden mit seiner Energieleistung als erbost über den nächtlichen Raubzug. „Meins ist ja zum Glück da gewesen“, so Buchmann. Der Schaden beläuft sich dem Team zufolge bei einem Einzelstückpreis von 13 000 Euro auf insgesamt 150 000 Euro.