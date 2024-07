Tour de France:Girmay gewinnt, Roglic stürzt, Ackermann schimpft

Knapp zehn Kilometer vor dem Ziel kam es noch zu einem Massensturz. Auch Kapitän Primoz Roglic vom deutschen Top-Team Bora-Hansgrohe-Red Bull war darin verwickelt. Der bislang in der Gesamtwertung viertplatzierte Slowene konnte weiterfahren, liegt in der Gesamtwertung aber nun mit 4:42 Rückstand nur noch auf Rang sechs. Tadej Pogacar führt in der Gesamtwertung indes weiter 1:06 Minuten vor dem belgischen Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel. Dritter ist 1:14 Minuten zurück Titelverteidiger Jonas Vingegaard.

Sprinter Mark Cavendish verliert einen wichtigen Anfahrer – wegen Corona

Der Tag wurde von einigen vorzeitigen Aufgaben von Radprofis begleitet, darunter der niederländische Sprinter Fabio Jakobsen, der 2022 eine Tour-Etappe gewonnen hatte. Vor dem Start der Etappe hatte das Astana-Team den Dänen Michael Morkov herausgenommen. Der wichtige Anfahrer von Sprint-Idol Mark Cavendish ist der erste bekannt gewordene Corona-Fall der diesjährigen Rundfahrt.

Vor dem anspruchsvollen Wochenende in den Pyrenäen erwarten die Profis am Freitag weitestgehend flache 165,3 Kilometer zwischen Agen und Pau. Hierbei bekommen die Sprinter wohl ihre vorletzte Chance bei der diesjährigen Landesrundfahrt.