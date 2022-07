Bilanz der Frankreich-Rundfahrt:Die Tour der zwei Geschwindigkeiten

Die Dominanz des niederländischen Teams Jumbo-Visma ist bemerkenswert und gleichzeitig beängstigend. Vor allem wenn man die Geschichte des Radsports in den vergangenen Jahren bedenkt.

Ein Kommentar von Jean-Marie Magro

Nun geht die schnellste Tour de France der Geschichte zu Ende. An jedem Tag wurde Vollgas gefahren. So etwas wie eine Übergangsetappe, auf der im Peloton niemand so richtig die Führungsarbeit übernehmen wollte und die Fahrer ein bisschen durchschnaufen konnten: Fehlanzeige.