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Auftakt der 113. Tour de FranceDer Radsport und die spanischen Doktoren

Lesezeit: 5 Min.

Codename „Rudis Sohn“: Der einstige Tour-Sieger Jan Ullrich war einer von vielen prominenten Kunden des spanischen Dopingarztes Eufemiano Fuentes.
Codename „Rudis Sohn“: Der einstige Tour-Sieger Jan Ullrich war einer von vielen prominenten Kunden des spanischen Dopingarztes Eufemiano Fuentes. Franck Fife/AFP

Vor 20 Jahren erschütterte die Operación Puerto um den Arzt Eufemiano Fuentes den Radsport. Längst gibt sich das Peloton in Dopingfragen geläutert. Doch zum Start der Tour de France in Barcelona rückt just manch spanischer Mediziner in den Fokus.

Von Johannes Aumüller, Barcelona

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Bisweilen nutzen die Macher der Tour de France die Wahl des Rundfahrt-Startortes, um eine besondere Wegmarke zu zelebrieren. 2003 zum Beispiel schickten sie das Peloton in Paris auf die dreiwöchige Schleife, exakt 100 Jahre nach der ersten Auflage der Rundfahrt. 2019 vergaben sie den Grand Départ nach Brüssel, als Reminiszenz ans erste Gelbe Trikot des belgischen „Kannibalen“ Eddy Merckx 50 Jahre zuvor. Und jetzt, 2026, ist Barcelona an diesem Samstag der Startort der 113. Auflage – und damit wohl eher unfreiwillig die Erinnerung an eine besondere Ära des Radsports.

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