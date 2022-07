Thomas Pidcock ist auf der Königsetappe der Tour de France am Stärksten. Jonas Vingegaard im Gelben Trikot pariert die Angriff von Tadej Pogacar.

Der Brite Thomas Pidcock hat die Königsetappe der 109. Tour de France gewonnen. Der Cross-Weltmeister holte sich nach 165,5 Kilometern von Briancon nach Alpe d'Huez am französischen Nationalfeiertag den Sieg im Alleingang vor dem Südafrikaner Louis Meintjes und dem viermaligen Tour-Champion Chris Froome.

Das Gelbe Trikot verteidigte am Donnerstag der Däne Jonas Vingegaard erfolgreich. Titelverteidiger Tadej Pogacar, der am Vortag eingebrochen war, rückte auf den zweiten Gesamtrang vor. Zweimal attackierte Pogacar am Schlussanstieg, doch Vingegaard konnte die Angriffe parieren.

Nach den zwei massiv schweren Hochgebirgsetappen dürfen sich die Fahrer am Freitag ein wenig erholen. Über 192,6 Kilometer von Le Bourg d'Oisans nach Saint-Etienne warten nur zwei Berge der dritten und einer der zweiten Kategorie. Es bietet sich den Sprintern eine der wenigen Chancen auf eine Massenankunft.