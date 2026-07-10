Der Belgier Tim Merlier hat sich bei der Tour de France im Sprint den prestigeträchtigen Etappensieg in Bordeaux gesichert. Am Ende der 175,1 Kilometer langen siebten Etappe zwischen Hagetmau und der Weinmetropole wurde der deutsche Tour-Debütant Max Kanter Vierter. Für den 33 Jahre alten Merlier ist es der vierte Etappensieg bei der Tour. Sören Waerenskjold aus Norwegen wurde Zweiter und der Eritreer Biniam Girmay Dritter.

Kanter war auf der langen und relativ schmalen Zielgerade zunächst etwas eingeklemmt, kam dann aber noch nach vorne. Ein kleiner Rempler von Dorian Godon verhinderte eine noch bessere Platzierung.

Am Tag nach seinem beeindruckenden Soloritt durch die Pyrenäen verteidigte Tadej Pogacar sein Gelbes Trikot ohne Probleme. Der Slowene liegt weiter 2:42 Minuten vor Jonas Vingegaard. Deutschlands Hoffnungsträger Florian Lipowitz ist Siebter. Bei drückender Hitze von bis zu 36 Grad versuchten zwei Ausreißer ihr Glück, wurden aber vom Hauptfeld nie weit weggelassen und rund 18 Kilometer vor dem Ziel eingefangen.