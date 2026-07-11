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8. Etappe der Tour de FranceMerlier lässt erneut alle hinter sich

Zweiter Etappensieg bei der diesjährigen Tour: Tim Merlier feiert nach dem Sprint.
Zweiter Etappensieg bei der diesjährigen Tour: Tim Merlier feiert nach dem Sprint. Gonzalo Fuentes/Reuerts

Nach 180 Kilometern zwischen Périgueux und Bergerac setzt sich der 33-Jährige im Massensprint durch – ein Ausreißer wird kurz vor der Zieleinfahrt abgefangen.

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Der belgische Radprofi Tim Merlier hat die achte Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen. Der 33-Jährige siegte im Massensprint nach 180,4 Kilometern zwischen Périgueux und Bergerac. Biniam Girmay aus Eritrea wurde Zweiter, Olav Kooij aus den Niederlanden erreichte Rang drei. Für Merlier war es der zweite Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Bester Deutscher wurde Pascal Ackermann auf Rang sieben. Kurz vor der Zieleinfahrt erwischten die Top-Sprinter noch den Belgier Liam Slock, der den Ausreißersieg verpasste.

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In der Gesamtwertung bleibt alles wie gehabt. Tadej Pogacar steht mit einem Abstand von 2:42 Minuten vor seinem dänischen Dauerrivalen Jonas Vingegaard und 3:27 Minuten vor Teamkollege Isaac del Toro aus Mexiko. Der deutsche Tour-Dritte Florian Lipowitz belegt den siebten Rang, vier Minuten hinter Pogacar.

Auf der neunten Etappe, dem letzten Tag vor dem Ruhetag, dürften sich die Klassikerspezialisten Hoffnungen auf den Tageserfolg machen, darunter Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Im Zentralmassiv stehen 185,5 Kilometer zwischen Malemort und Ussel auf dem Programm – mit knapp 3300 Höhenmetern.

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