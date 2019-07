11. Juli 2019, 10:56 Uhr Tour de France 6. Etappe von Mulhouse nach La Planche des Belles Filles im Live-Ticker

Die Tour de France geht auf die sechste Etappe. Heute auf 160,5 km von Mulhouse nach La Planche des Belles Filles Verfolgen sie das Rennen im Live-Ticker.

Am 11. Juli geht die Tour de France auf die sechste Etappe. Auf 160,5 Kilometern geht es für die 22 Teams von Mulhouse nach La Planche des Belles Filles.

Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker: https://liveticker.sueddeutsche.de/radsport/tourdefrance/de/etappe6-2019.html

Im Fernsehen ist das Rennen in der ARD und auf Eurosport zu sehen. Das Erste übertragt an Wochentagen meist von 16.05 Uhr bis 17.25 Uhr. Bei einzelnen Etappen und an den Wochenende überträgt die ARD länger. Auf Eurosport werden alle Rennen in nahezu voller Länge live sein.

Alle Etappen der Tour de France: