Die Red-Bull-Doppelspitze erlebt ihre erste Zerreißprobe – und das mit Ansage. Nach Evenepoels Beschwerde über fehlende Hilfe von Lipowitz heißt es: alles halb so wild. Aber das Grundproblem bleibt.

Noch am Abend unternahm die Leitung des Rennstalls Red-Bull-Bora-Hansgrohe den Versuch, die Angelegenheit zu besänftigen. „Das Thema wird größer gemacht, als es in Wirklichkeit war“, gab Teamchef Ralph Denk als Devise vor. „Die beiden Jungs“ hätten darüber gesprochen, später wieder vereint beim Essen gesessen und gelacht.