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Tour de FranceDer „Wingman“ weigert sich

Lesezeit: 5 Min.

Wer ist Chef, wer ist Cheffer? Remco Evenepoel und Florian Lipowitz (rechts) bei der Team-Präsentation vor dem Tour-Start in Barcelona.
Wer ist Chef, wer ist Cheffer? Remco Evenepoel und Florian Lipowitz (rechts) bei der Team-Präsentation vor dem Tour-Start in Barcelona. Stefano Sirotti/Imago

Die Red-Bull-Doppelspitze erlebt ihre erste Zerreißprobe – und das mit Ansage. Nach Evenepoels Beschwerde über fehlende Hilfe von Lipowitz heißt es: alles halb so wild. Aber das Grundproblem bleibt.

Von Johannes Aumüller und Korbinian Eisenberger

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Noch am Abend unternahm die Leitung des Rennstalls Red-Bull-Bora-Hansgrohe den Versuch, die Angelegenheit zu besänftigen. „Das Thema wird größer gemacht, als es in Wirklichkeit war“, gab Teamchef Ralph Denk als Devise vor. „Die beiden Jungs“ hätten darüber gesprochen, später wieder vereint beim Essen gesessen und gelacht.

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Vor dem Start der Tour de France bekräftigt Red-Bull-Teamchef Ralph Denk, dass die deutsche Equipe mit einer „gleichberechtigten“ Doppelspitze aus Florian Lipowitz und Remco Evenepoel antreten wird. Kann das gut gehen?

Von Korbinian Eisenberger

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