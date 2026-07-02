Am 4. Juli startet die Tour de France 2026 in Barcelona, 21 Etappen stehen auf dem Programm. Der Etappenplan im Überblick.

Auftakt in Spanien, Finale auf der Champs-Élysées: Die 113. Tour de France beginnt am 4. Juli 2026 in Barcelona und endet am 26. Juli 2026 in Paris. 184 Fahrer gehen in 23 Teams an den Start. Wir geben einen Überblick über die Etappen der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Die Etappen der Tour de France 2026

Die 21 Etappen bei der Tour de France 2026 teilen sich auf in sieben Flachetappen, vier im hügeligen Gelände und acht Bergetappen mit fünf Bergankünften – unter anderem zweimal hoch nach Alpe D’Huez. Die Gesamtdistanz beträgt 3321 Kilometer durch 29 Departements, dabei müssen die Fahrer 54 450 Höhenmeter bewältigen.

Neben zwei Ruhetagen finden auch zwei Zeitfahren statt. Gleich die erste Etappe in Barcelona startet mit einem Mannschaftszeitfahren, die 16. Etappe zwischen Évian-les-Bains und Thonon-les-Bains hält ein 26 Kilometer langes Einzelzeitfahren bereit.

Alle Etappen im Überblick

1. Etappe: Sa, 4.7.: Barcelona - Barcelona (19,6 km, Mannschaftszeitfahren)

2. Etappe: So, 5.7.: Tarragona - Barcelona (168,5 km, Hügel)

3. Etappe: Mo, 6.7.: Granollers - Les Angles (195,9 km, Berg)

4. Etappe: Di, 7.7.: Carcassonne - Foix (181,9 km, Hügel)

5. Etappe: Mi, 8.7.: Lannemezan - Pau (158,3 km, Flach)

6. Etappe: Do, 9.7.: Pau - Gavarnie-Gèdre (186,2 km, Berg)

7. Etappe: Fr, 10.7: Hagetmau - Bordeaux (175,1 km, Flach)

8. Etappe: Sa, 11.7.: Périgueux - Bergerac (180,4 km, Flach)

9. Etappe: So, 12.7.: Malemort - Ussel (185,5 km, Hügel)

Ruhetag, Mo. 13.7.

10. Etappe: Di, 14.7.: Aurillac - Le Lioran (166,6 km, Berg)

11. Etappe: Mi, 15.7.: Vichy - Nevers (161,3 km, Flach)

12. Etappe: Do, 16.7.: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-Sur-Saône (179,1 km, Flach)

13. Etappe: Fr, 17.7.: Dole - Belfort (205,8 km, Hügel)

14. Etappe: Sa, 18.7.: Mulhouse - Le Markstein Fellering (155,3 km, Berg)

15. Etappe: So, 19.7.: Champagnole - Plateau de Solaison (183,9 km, Berg)

Ruhetag, Mo, 20.7.

16. Etappe: Di, 21.7.: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains (26,1 km, Einzelzeitfahren)

17. Etappe: Mi, 22.7.: Chambery - Voiron (174,4 km, Flach)

18. Etappe: Do, 23.7.: Voiron - Orcières-Merlette (185,2 km, Berg)

19. Etappe: Fr, 24.7.: Gap - Alpe d'Huez (127,9 km, Berg)

20. Etappe: Sa, 25.7.: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (170,9 km, Berg)

21. Etappe: So, 26.7.: Thoiry - Paris Champs-Élysées (133 km, Flach)

Besonderheiten bei der Tour de France 2026

Königsetappe der Tour de France 2026

Die Königsetappe der Tour ist am Samstag, den 25. Juli, einen Tag vor der Ankunft in Paris. Auf rund 171 Kilometern warten 5450 Höhenmeter inklusive des Turmes der Tour: dem Col du Galibier mit 2624 Metern. Hinauf zum höchsten Punkt der Tour geht es 17,7 Kilometer bei einer durchschnittlichen Steigung von 6,9 Prozent.

Bis zum Galibier haben die Fahrer schon zwei schwere Bergwertungen in den Beinen: den Col de la Croix de Fer (höchste Kategorie) und Col du Télégraphe (erste Kategorie). Nach dem Galibier geht es noch den Col de Sarenne (höchste Kategorie) hoch, im Finale wartet dann der Anstieg nach Alpe D’Huez.

Zweimal Ziel in Alpe D’Huez

Das kleine Bergdorf ist dann bereits zum zweiten Mal Ankunftsort. Während die Teilnehmer bei der 19. Etappe die legendären 21 Kehren nach nur 130 Kilometern und insgesamt 3500 Höhenmeter hinaufklettern müssen, geht es bei der 20. Etappe über den Col de Sarenne ins Ziel, eine Route, die nur 2013 als Abfahrt genutzt wurde. Als Aufstieg ist das eine unbekannte Strecke und führt die Fahrer durch den Nationalpark Ecrins.

Start in Barcelona mit Hausberg Montjuic

Zum ersten Mal seit 1971 beginnt die erste Etappe mit einem Mannschaftszeitfahren – und wie auch 2024 nicht in Frankreich. In Barcelona, wo die Tour bereits dreimal zu Gast war, müssen die 23 Teams 19 Kilometer zusammen fahren. Zum Ende müssen sie erst den Hausberg Montjuic (100 Meter hoch) bezwingen, zum Ziel „Olympiastadion“ wartet eine weitere Rampe. Dort könnten einige Favoriten bereits Sekunden verlieren.

Den Montjuic kennen die Fahrer sonst nur von der Katalonien-Rundfahrt, wie hier 2023. Dieses Mal gibt es in Barcelona ein Mannschaftszeitfahren, gleich zum Auftakt der Tour de France. Meurer/Beautiful Sports/Imago

Vogesen-Etappe an der deutschen Grenze

Aus deutscher Sicht könnte es am Samstag, den 18. Juli, für Florian Lipowitz an der Strecke besonders laut werden. Bei der 14. Etappe fährt der Tour-Zirkus eine bergige Vogesen-Etappe mit drei Bergwertungen der ersten Kategorie (Grand Ballon, Ballon d’Alsace und Col du Haag) und insgesamt 3800 Höhenmetern. Der Start ist in Mulhouse, rund 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das Ziel nach 155 Kilometern Fahrt ist Le Markstein Fellering.

Teams und Favoriten 2026

23 Teams mit insgesamt 184 Fahrern treten bei der Tour de France 2026 an. Alle Teams und ihre Kapitäne in der Übersicht:

UAE Team Emirates-XRG

Visma-Lease a Bike

Red Bull-Bora-hansgrohe

Alpecin-Premier Tech

Bahrain Victorious

Caja Rural-Seguros RGA

Cofidis

Décathlon CMA CGM

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ United

Netcompany - Ineos

Lidl-Trek

Lotto Intermarché

Movistar

NSN Cycling

Soudal-QuickStep

Jayco AlUla

Picnic PostNL

Pinarello-Q36.5

TotalEnergies

Tudor Pro Cycling

Wo läuft die Tour live im TV?

Die Tour de France 2026 ist live im TV in der ARD zu sehen. Das Erste startet täglich um 14 Uhr mit der Übertragung, im ARD-Livestream beginnt die Übertragung deutlich früher, meist nach dem Etappenbeginn. Zudem übertragen Eurosport live im Free-TV sowie die kostenpflichtigen Streaming-Dienste Discovery, HBOMax und Dazn.