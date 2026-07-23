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18. Etappe der Tour de FranceCarapaz reißt aus, Pogacar hält sich zurück

Lesezeit: 1 Min.

Wasser, bitte! Richard Carapaz hat die schwere Etappe von Voiron nach Orcières-Merlette gewonnen.
Wasser, bitte! Richard Carapaz hat die schwere Etappe von Voiron nach Orcières-Merlette gewonnen. Jeff Pachaud/AFP

Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador gewinnt die 18. Etappe der Tour de France. Der Führende Tadej Pogacar schont sich für zwei Extremtage in den Bergen.

Von Korbinian Eisenberger, Voiron/Le Bourg d'Oisans

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Die Tour de France läuft zum letzten Wochenende auf das größtmögliche Spektakel zu. Vor dem Hauptakt in zwei Teilen ging am Donnerstag aber zunächst noch die Ouvertüre über die Bühne. Am Ende applaudierte das Publikum dem Ecuadorianer Richard Carapaz, der die 18. Etappe für sich entschied. Am viertletzten Renntag der Tour setzte sich der Olympiasieger von Tokio 2021 bei der Bergankunft in Orcières-Merlette nach einer Attacke vier Kilometer vor dem Ziel durch.

45 Sekunden hinter Carapaz kam alsbald ein Mann ins Ziel, der dieses Gefühl inzwischen kennt. Mauro Schmid (+45 Sekunden) war auch am Vortag als Zweiter über den Zielstrich gefahren. Schmids Teamkollege Felix Engelhardt hatte wie am Vortag abermals merklich Vorarbeit für den Kapitän geleistet, nur dass am Ende wieder einer besser war.

Die Favoritengruppe um den Slowenen Tadej Pogacar und Red-Bull-Kapitän Remco Evenepoel aus Belgien hielt sich zwei Tage nach dem verletzungsbedingten Tour-Ausstieg von Florian Lipowitz betont zurück und kam geschlossen mit 4:35 Minuten Rückstand ins Ziel. In der Gesamtwertung ums Gelbe Trikot änderte sich somit auf den vorderen Plätzen nichts, Pogacar führt weiter mit 4:32 Minuten vor Evenepoel; Pogacars Teamkollege Isaac Del Toro (Mexiko/+6:51) ist Dritter.

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Pogacar-Kollege Adam Yates hatte sich wohl mit Magenproblemen ins Ziel geschleppt

Es könnte also kaum besser laufen für Pogacars UAE-Team aus den Emiraten. Offenbar hatte die Equipe in den vergangenen Tagen aber mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Am Mittwoch hatte sich Adam Yates wohl mit Magenproblemen ins Ziel geschleppt. Sein Team allerdings gab keine Auskünfte, was Raum für Spekulation ließ. Pogacar gehe es gut, erklärte Teamchef Mauro Gianetti am Donnerstag. Bei der Siegerehrung (bei der Pogacar wegen des Bergtrikots seit Längerem zweimal aufgerufen wird) wirkte er gesund.

Das ist ihm und allen anderen auch zu wünschen vor dem bevorstehenden Gewaltakt: Die Tourplaner haben den Freitag und den Samstag vollgepackt mit Höhenmetern und Passüberfahrten, die jeweils in Alpe d’Huez enden. In den berühmten 21 Kehren, die am Freitag anstehen, ging es am Donnerstag bereits so eng zu, dass kaum mehr Platz für ein Wurfzelt zu erkennen war.

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