Von Marko Zotschew

21 Etappen bis zum Ziel auf der Champs-Élysées: Am 1. Juli beginnt die Tour de France 2023. Das größte Radrennen der Welt führt die 22 Teams dieses Jahr von Spanien aus durch die Pyrenäen und die Alpen bis nach Paris.

Alle Etappen der Tour de France 2023 finden Sie in diesem Etappenplan sowie in unserem Datencenter mit allen Strecken und Ergebnissen.

Die Tour de France 2023 im Überblick

3404 Kilometer müssen die 176 Fahrer bei der diesjährigen Tour bewältigen. Das Rennen startet am 1. Juli in Spanien, die erste Etappe beginnt und endet in Bilbao. Am dritten Tag überquert das Peloton die Grenze zu Frankreich, bis es am 23. Juli zur traditionell letzten Etappe in Paris auf der Champs-Élysées eintrifft.

Insgesamt setzt sich die Tour aus acht Bergetappen, acht Flachetappen, vier hügeligen Etappen und einem Zeitfahren am 18. Juli zusammen. Der 10. und der 17. Juli sind Ruhetage. Die Entscheidung über den Toursieg wird voraussichtlich erst am vorletzten Tag fallen, an dem noch einmal eine schwere Etappe nach Le Markstein Fellering mit fünf Anstiegen auf die Fahrer wartet.

Die Königsetappe der Tour 2023 führt am 19. Juli von Saint-Gervais nach Courchevel. Vier Berge mit insgesamt 5405 Höhenmetern müssen die Fahrer auf der 17. Etappe bewältigen, unter anderem den Col de la Loze, der mit 2304 Metern den höchsten Punkt der diesjährigen Tour darstellt.

Die Etappen der Tour de France 2023

Die Favoriten im Überblick

Mit acht Bergetappen ist die diesjährige Tour vor allem auf die Kletterer ausgelegt. Die beiden Top-Favoriten auf den Toursieg sind:

Jonas Vingegaard (Dänemark, Jumbo-Visma), Sieger der Tour 2023

(Dänemark, Jumbo-Visma), Sieger der Tour 2023 Tadej Pogacar (Slowenien, UAE Team Emirates), zweimaliger Tour-Sieger

Remco Evenepoel, Vuelta-Sieger und Straßenweltmeister 2022, gab bekannt, dass er dieses Jahr nicht bei der Tour antreten wird. Der Belgier erkrankte während des Giro d'Italia an Corona und wurde dadurch in seinen Planungen zurückgeworfen.

Den Giro gewann Primož Roglič, der ebenfalls nicht an der diesjährigen Tour teilnehmen wird. Die Gastgeber-Nation Frankreich hofft auf gute Platzierungen ihrer Bergfahrspezialisten Guillaume Martin, David Gaudu und Romain Bardet, die von dem gebirgigen Profil der Tour 2023 profitieren könnten.

Alle Teams der Tour de France 2023 im Überblick

22 Teams nehmen an der Tour de France teil. Einzige deutsche Mannschaft ist das Team Bora-hansgrohe aus dem oberbayerischen Raubling. Kapitän der Mannschaft ist der Australier Jai Hindley, der letztes Jahr den Giro d'Italia gewann und sich im Gesamtklassement gute Chancen auf eine Top-Platzierung ausrechnen kann.