17. Juli 2019, 11:00 Uhr Tour de France 2019 im Überblick Keine einfache Tour für die Sprinter

Die Tour de France 2019 startete in Brüssel und führt über 3.480 Kilometer auf die Champs-Élysées nach Paris. Alle aktuellen Nachrichten und Hintergründe im Überblick.

Der Tour-Verlauf 2019 ist kein leichtes Brot für die Sprinter - denn der Parcours ist ganz auf die Kletterer zugeschnitten. Das hat auch Folgen für die Aufstellung der Teams: Nur noch wenige Muskelpakete wie André Greipel oder Dylan Groenewegen sind am Start.

Zum Artikel: Schlechte Zeiten für Muskelpakete

16.7.19 - Bora-Hansgrohe zählt endgültig zur Weltspitze

Die Equipe Bora-Hansgrohe ist endgültig in der Weltspitze angekommen. Angeführt von Sprint-Star Peter Sagan peilt die Mannschaft Siege bei den großen Rundfahrten an. Allerdings kam das Team auch schon mit dem Thema Doping in Berührung.

Zum Artikel: Zum ersten großen Rennen reisten sie mit Leih-Camper

15.7.19 - Bassons und die Wahrheit über Doping

Vor 20 Jahren sprach der Franzose Christophe Bassons über Doping bei der Tour de France. Im Peloton wurde Bassons gemobbt und stieg kurz darauf aus der Tour aus - gemieden wird er bis heute.

Zum Artikel: Der Einzige, der die Wahrheit gesagt hat

14.7.19 - Bardet enttäuscht Frankreichs Hoffnungen

Romain Bardet war vor der Tour die große Hoffnung der Franzosen auf den Gesamtsieg. Doch nach acht Etappen steht fest: Bardet enttäuscht die Erwartungen. In den Alpen und den Pyrenäen muss er jetzt angreifen.

Zum Artikel: Jetzt schon ein Verlierer dieser Tour

11.7.19 - Debatte über Budgetgrenze entbrannt

Der finanzielle Vorsprung des Teams "Ineos" auf andere Mannschaften ist gewaltig. Nun bekommt eine schwelende Debatte neue Nahrung: die Einführung einer Budgetgrenze. Befürworter sehen in einem Budgetlimit mehr Chancengleichheit - doch Teams wie Ineos oder Astana stellen sich dagegen.

Zum Artikel: 20 Millionen Euro als Limit?

10.7.19 - Alaphilippe verzückt die Franzosen

Der 27-jährige Julian Alaphilippe erlöst Frankreich: Zum ersten Mal seit fünf Jahren fährt wieder ein Franzose im Gelben Trikot. Alaphilippe gilt als angriffslustig und unkonventionell - sein Auftreten befeuert die Debatte, ob er nicht irgendwann der Mann sein könnte, der Frankreich vom Warten auf den Toursieg erlöst.

Zum Artikel: Rock 'n' Roll auf dem Rad

9.7.19 - Tony Martins neue Rolle

Die niederländische Equipe "Jumbo" präsentiert sich stark in den ersten Tagen der Tour. Beim Teamzeitfahren gewann die Mannschaft verblüffend deutlich mit 20 Sekunden Vorsprung vor der Ineos-Mannschaft. Und der deutsche Routinier Tony Martin nimmt in der Mannschaft eine wichtige Rolle ein.

Zum Artikel: Tony Martin arbeitet jetzt als Lokomotive

8.7.19 - Einige Stürze zum Tour-Auftakt

Zum Start der Tour de France hat es einige Stürze gegeben. Um die Etappenführung gibt es Debatten, die Fahrer sind verärgert - denn manche Stürze hätten sich wohl leicht vermeiden lassen. Auch Tony Martin kritisierte die Veranstalter: "Da redet man ein wenig gegen die Wand."

Zum Artikel: "Es war klar, dass es wieder knallt"

6.7.19 - Mike Teunissen gewinnt die erste Tour-Etappe

Der Außenseiter Mike Teunissen sorgte bei der ersten Etappe der Tour de France für eine Überraschung - der Niederländer holte sich den Sieg knapp vor dem slowakischen Sprint-Star Peter Sagan. Dessen Teamkollege und Mitfavorit auf den Gesamtsieg Emanuel Buchmann stürzte kurz vor dem Ziel.

Zum Artikel: Plötzlich kommt Teunissen