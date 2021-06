Tour de France:Ein Außenseiter siegt am Tag der Stürze

Von Johannes Aumüller

Gleich vier Teamkollegen spannten sich vor Primoz Roglic, und vor dieses Quartett schob sich bisweilen auch noch der Mannschaftswagen der Jumbo-Visma-Equipe, doch das alles half nichts mehr. Zehn Kilometer vor dem Ziel war der Vorjahreszweite und diesjährige Mitfavorit gestürzt, und mit zerfetzter Hose kämpfte er vergeblich darum, den Rückstand noch in Grenzen zu halten. Immerhin 1:21 Minuten nach der Spitzengruppe kam der Slowene ins Ziel in Pontivy.

Es war ein chaotisches Finale, das sich bei der ersten echten Flachetappe dieser Tour entspann - und bei dem sich die Equipe Alpecin-Fenix als großer Gewinner erwies: Der belgische Außenseiter Tim Merlier gewann die Etappe vor seinem Teamkollegen Jasper Philipsen, ihr niederländischer Kapitän Mathieu van der Poel verteidigte das Gelbe Trikot.

Aber in den Minuten zuvor waren die Fahrer des Pelotons gleich reihenweise zu Boden gegangen. Kurz nach Roglic' Malheur, der über den Schotter am Straßenrand in einen Graben schlitterte, gab es direkt noch einen Sturz und etwas mehr als drei Kilometer vor dem Ziel den nächsten. Diverse ambitionierte Sprinter wie der Rückkehrer Mark Cavendish oder Arnaud Demare waren damit schon abgehängt. Und in der allerletzten Kurve des Rennens, als der Sprint Royale schon in höchster Geschwindigkeit lief, fuhr auch noch der Australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal) auf Merliers Hinterrad auf, kam zu Fall und räumte gleichzeitig noch den Slowaken Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ab. Ewan war eigentlich als Favorit für die diversen zu erwartenden Massensprints dieser Tour ins Rennen gegangen, nun muss er sie wegen eines Schlüsselbeinbruchs vorzeitig verlassen. "Es ist die Tour, es ist gefährlich. Es war eng, es war schnell. Wir können froh sein, dass es trocken war", sagte Ewans Anfahrer Roger Kluge: "Vielleicht wäre im Nassen noch mehr passiert."

Geraint Thomas kam früh zu Fall

Bei all diesen Turbulenzen war Roglic nicht der einzige Klassementfahrer, der Zeit verlor. Auch der Vorjahressieger Tadej Pogacar (UAE) musste zwischenzeitlich vom Rad und verlor eine knappe halbe Minute auf die Spitze, ebenso wie der Ineos-Spitzenfahrer Geraint Thomas. Der konnte allerdings froh sein, überhaupt noch im Rennen zu sein, weil er ganz früh während der Etappe schon mal zu Fall gekommen war und kurzfristig den Eindruck erweckte, als wolle er gleich aussteigen - aber dann fuhr er doch noch weiter. Die einzigen Podiumsanwärter, die mit der ersten Gruppe ins Ziel kamen, waren der Franzose Julian Alaphilippe und der Ecuadorianer Richard Carapaz. Aber Pogacar kann trotz des Vorgangs die nächsten Tage nun immerhin in dem Wissen bestreiten, in der Gesamtwertung schon knapp eine Minute vor Roglic zu liegen.

Am Dienstag dürfte es direkt zum nächsten Massensprint kommen. Nur 150 Kilometer lang ist der Abschnitt zwischen Redon und Fougères, und keine einzige Bergwertung ist zu bewältigen - es bleibt allein die Frage, ob es diesmal im Finale etwas geordneter zugeht.