Immerhin 5,71 Meter hat der finnische Stabhochspringer Juho Alasaari schon gemeistert. Am Sonntag hat der Weltranglisten-50. die Chance, seine persönliche Bestleistung (PB) weiter nach oben zu schrauben. In der Männerkonkurrenz des renommierten Leichtathletik-Festivals „Touch the Clouds“ in Gräfelfing treten neben anderen auch der US-Amerikaner (PB 5,66 m) und Lokalmatador Marec Metzger (TSV Gräfelfing, PB 5,35 m) an.