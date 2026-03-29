Der kriselnde Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur hat sich nach nur sieben Spielen von Teammanager Igor Tudor getrennt. Das teilten die Londoner am Sonntag mit, die Entscheidung sei „einvernehmlich“ getroffen worden. Die Spurs waren nach der 0:3-Heimpleite gegen Konkurrent Nottingham Forest auf Platz 17 der Premier League zurückgefallen, es droht der Abstieg.

Der Kroate Tudor war erst Ende Februar auf den erfolglosen Dänen Thomas Frank gefolgt und hatte einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Unter Tudor, der im Oktober bei Juventus Turin entlassen worden war, verloren die Spurs vier der fünf Ligaspiele, nur beim Remis beim FC Liverpool holte Tottenham einen Punkt.

Unmittelbar nach der Pleite gegen Nottingham hatte Tudor vom Tod seines Vaters erfahren. „Wir nehmen zudem den Trauerfall zur Kenntnis, den Igor kürzlich erlitten hat, und sprechen ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit unsere Unterstützung aus“, teilten die Spurs mit. Mit Tudor müssen auch Torwarttrainer Tomislav Rogic und Konditionstrainer Riccardo Ragnacci gehen.

Der Vorsprung auf West Ham United auf dem ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. In der Champions League hatte Tottenham als Vierter der Ligaphase das Achtelfinale erreicht, war dort aber an Atlético Madrid (2:5/3:2) gescheitert. Der Erfolg im Rückspiel war Tudors einziger Sieg seiner kurzen Amtszeit.

Wer als dritter Teammanager in dieser Saison den Klub vor dem drohenden Abstieg bewahren soll, will der Klub „zu gegebener Zeit“ bekannt geben.