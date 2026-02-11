Tottenham Hotspur hat sich einen Tag nach der 1:2-Niederlage in der Premier League gegen Newcastle United von Trainer Thomas Frank getrennt. Damit reagierte der englische Fußball -Klub auf die schlechte Saisonbilanz.

Man habe dem dänischen Trainer die nötige Zeit und Unterstützung gegeben, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. „Aufgrund der Ergebnisse und Leistungen hat der Vorstand jedoch beschlossen, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist“, teilten die Spurs mit. Durch die Heimniederlage gegen Newcastle rutschte Tottenham auf den 16. Tabellenplatz ab. Nach 26 Spieltagen hat der Europa-League-Sieger nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Lediglich in der Champions League hatten die Nord-Londoner überzeugt und die Ligaphase mit nur einer Niederlage auf Rang vier abgeschlossen.

Der glücklose Frank hatte die Spurs im Sommer vom damals entlassenen Ange Postecoglou übernommen und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Wer den Klub künftig trainieren soll, ist offen.

Abseits des sportlichen Abschneidens hatte der 52-jährige Frank für einen Fauxpas gesorgt. Weil er vor dem verlorenen Spiel beim AFC Bournemouth am 7. Januar einen Kaffee aus einem Becher mit dem Logo des verhassten Stadtrivalen FC Arsenal getrunken hatte, hagelte es in den sozialen Medien Kritik. „Ich habe es definitiv nicht bemerkt. Es wäre total dumm von mir, den Becher zu nehmen, wenn ich es gewusst hätte“, sagte Frank dazu. Der Becher war Frank in Bournemouth von einem Mitarbeiter der Gastgeber gereicht worden.