Alles musste raus, auch auf sich selbst nahm Mauricio Pochettino keine Rücksicht. Nach der Blamage gegen den Viertligisten Colchester im Ligapokal redete sich der Trainer von Tottenham Hotspur zuletzt knapp 50 Minuten lang den Frust von der Seele - mit einer außergewöhnlichen Ansprache, die zu einer seiner umfangreichsten Presserunden bei Tottenham gehörte. Angesprochen auf seine ins Gesicht geschriebene Unzufriedenheit, erzählte der sensible, öffentlich stets reservierte Argentinier von seinen beiden bisher größten Enttäuschungen im Fußball.

Bei der WM 2002 hatte Pochettino, 47, als argentinischer Verteidiger durch einen an Michael Owen verursachten Elfmeter das 0:1 gegen England eingeleitet, das verantwortlich war für das Vorrunden-Aus seines Teams. Jahre später gab Owen zu, gar nicht berührt worden zu sein und eine Schwalbe hingelegt zu haben. Über die Szene hatte Pochettino mit englischen Reportern stets gefeixt. Wie nahe ihm der Strafstoß wirklich ging, war erst klar, als Pochettino nun erzählte, sich damals zehn Tage zu Hause eingeschlossen zu haben.

An der Langzeitwirkung dieses Erlebnisses, das 17 Jahre her ist, lässt sich bemessen, welche Folgen die zweite riesige Enttäuschung für Pochettino hatte - erlitten als Tottenham-Trainer jüngst im Juni beim 0:2 im Finale der Champions League gegen Liverpool: "Das war noch schlimmer. Der Sieg wäre mehr als ein Traum gewesen, und ich habe mich deshalb so deprimiert gefühlt", sagte Pochettino. Am nächsten Tag habe er sich niedergeschlagen in einen Zug nach Barcelona gesetzt: "Man kann nicht glücklich sein. Für mich geht es im Fußball um Ruhm. Nichts ist wichtiger als das. Natürlich leide ich deswegen", gab er jetzt offen zu. Auf Nachfragen hatte Pochettino zuvor stets die Bedeutung von Titeln für sich selbst heruntergespielt.

Pochettino appelliert an die Mannschaft

Mit dem Eingeständnis, das bisher wichtigste Spiel seiner Karriere nicht einfach abschütteln zu können, versuchte Pochettino in der Vorwoche irgendwie trotzdem, dieses unliebsame Endspiel-0:2 endlich hinter sich zu lassen. Sein verbaler Befreiungsschlag war verbunden mit dem Appell an seine Mannschaft, die aktuelle Arbeit auf dem Platz wieder in den Vordergrund zu stellen. Das gelang prompt: In Unterzahl erkämpfte sich Tottenham am Samstag in der Premier League ein 2:1 über Southampton, es war erst der dritte Sieg im neunten Pflichtspiel der Saison.

Nach dem mageren 2:2 gegen Olympiakos Piräus zum Auftakt der Champions League bietet nun das Spitzenspiel gegen den FC Bayern am Dienstagabend im nagelneuen "Tottenham Hotspur Stadium" die Chance, neuen sportlichen Lebensmut zu fassen. Denn Tottenham fühlte sich zuletzt wirklich nicht wohl in der eigenen Haut.