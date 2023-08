Kommentar von Philipp Schneider

Vielleicht hat Tottenhams Klubpräsident Daniel Levy neulich in sein sicher meterbreites Bücherregal gegriffen, um sich einen Rat einzuholen in der nicht enden wollenden Transfersaga um seinen Stürmer Harry Kane. Mit etwas Glück hat Levy dann William Shakespeare rausgeholt, The Tragedy of Cymbeline, und dort weitergeblättert bis zu jenem Ratschlag, den er richtig klasse gefunden hätte: "Meet the time as it seeks us", frei übersetzt: Begegnen wir der Zeit, wie sie uns sucht.