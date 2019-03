5. März 2019, 17:36 Uhr BVB-Gegner Tottenham Auflistung des Schreckens

Gegen Dortmund muss Tottenham Hotspur in der Champions League einen 3:0-Vorsprung aus dem Achtelfinal-Hinspiel verteidigen.

Ausgerechnet jetzt sind die Spurs aber ähnlich schlecht drauf wie der BVB.

Von Sven Haist, Dortmund

An Borussia Dortmund dürfte Pierre-Emerick Aubameyang bei der Ausführung seines Elfmeters nicht gedacht haben. Warum auch? Wäre ihm am Samstag in der Nachspielzeit das Siegtor für den FC Arsenal im North London Derby bei Tottenham Hotspur (Endstand 1:1) gelungen, hätte ihn das zunächst mal in der Torschützenliste nach vorne gebracht - dort liegt er zwei Treffer hinter dem Argentinier Sergio Agüero von Manchester City.

In Dortmund liegt die Vergangenheit von Aubameyang. Für etwa 65 Millionen Euro Ablöse hatten die Londoner den gabunischen Angreifer im Winter 2018 aus seinem Vertrag beim BVB herausgelöst. Den Wechsel hatte der Stürmer regelrecht erzwungen mit monatelangen Provokationen gegen seinen Arbeitgeber.

Aubameyangs Gegenwart sah am Samstag in der Premier League so aus: Mehr oder weniger lustlos wirkte es, wie er gegen den Ball trat - prompt parierte Torwart Hugo Lloris für Tottenham den Strafstoß. Durch das gerettete Derbyremis reist Tottenham an diesem Dienstag zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zumindest mit dem Gefühl nach Dortmund, am Wochenende soeben noch das Gesicht gewahrt zu haben. Nach Niederlagen gegen Burnley und Chelsea halten die drittplatzierten Spurs zumindest Arsenal in der Tabelle noch auf Distanz.

Allerdings ist Manchester United auf drei Punkte herangerückt - es wird ein spannendes Finale in der Premier League, nicht nur um den Titel (ManCity gegen Liverpool), sondern auch um die Plätze drei und vier, die für die kommende Saison das Champions-League-Startrecht versprechen. Tottenham hat sein Polster fast verspielt, der Vorsprung auf die Verfolger betrug vor drei Wochen noch komfortable zehn Punkte.

Weil aber im Verlauf der Restsaison mindestens zwei sehr unangenehme Auswärtsfahrten zu Manchester City und zum FC Liverpool anstehen, ist Tottenham drauf und dran, die sicher geglaubte Qualifikation zu verspielen - so, wie die Spurs mit Trainer Mauricio Pochettino in fünf gemeinsamen Jahren schon sehr viel verspielten, was sie mühsam auf den Weg gebracht hatten: Es gab ein zweimaliges Aus im Halbfinale des Ligapokals, ein zweimaliges Aus im Halbfinale des FA-Cups, die verlorenen Meisterschaftskämpfe 2016 und 2017 sowie das Aus im Achtelfinale der Königsklasse in der Vorsaison gegen Juventus Turin (nach zwei Gegentoren binnen drei Minuten im zu Hause ausgetragenen Rückspiel).