Vier Tore in sieben Minuten

Mit Köpfchen: Tarsis Bonga trifft in der Achtelfinalpartie beim Bezirksligisten Hain vier mal.

Der TSV 1860 München präsentiert sich im Bayerischen Toto-Pokal in Torlaune und zieht ins Viertelfinale ein. Ein Löwen-Angreifer trifft vier mal.

Der TSV 1860 München hat sich den Frust von zuletzt drei Liga-Niederlagen von der Seele geschossen und am Dienstagabend im Achtelfinale des Bayerischen Toto-Pokals mit 8:0 bei der DJK Hain gewonnen.

Der Bezirksligist aus Unterfranken hatte gegen den Drittligisten wenig entgegenzusetzen. Finn-Luca Lakenmacher, für den etatmäßigen Mittelstürmer Joel Zwarts ins Team gerückt, leitete den Sieg mit dem 1:0 in der dritten Minute ein, Tarsis Bonga legte zum 2:0 nach (14. Minute). Kurz vor der Pause trafen die Löwen in sieben Minuten vier mal: Marlon Frey (40.), erneut Lakenmacher (42.) und abermals Bonga per Doppelschlag (44. und 45.+1) erhöhten zum 6:0-Halbzeitstand.

Löwen-Coach Maurizio Jacobacci hatte seine Startelf im Vergleich zur Heimniederlage gegen Aue auf sechs Positionen verändert, unter anderem stand David Richter anstelle von Marco Hiller im Tor. Nach der Pause wechselte der Coach erneut munter durch, die Löwentruppe ließ es nun etwas ruhiger angehen, kam aber zu zwei weiteren Toren: Der eingewechselte Milos Cocic traf zum 7:0 (53.), Löwenstürmer Tarsis Bonga erzielte mit seinem vierten Tor des Tages den 8:0-Endstand.

Ebenfalls im Viertelfinale steht Türkgücü München. Der Landesligist setzte sich durch zwei späte Treffer (80., 90.+3) nach Rückstand noch mit 2:1 gegen Buchbach durch, Wacker Burghausens Aufholjagd in Pipinsried wurde indes nicht belohnt. Nach dem 3:3 in 90 Minuten siegte Pipinsried mit 8:7 nach Elfmeterschießen. Der Sieger des Toto-Pokals erhält einen Startplatz für den DFB-Pokal.

Die Achtelfinal-Ergebnisse des Toto-Pokals vom Dienstagabend:

DJK Hain - TSV 1860 München 0:8 (0:6), DJK Vilzing - TSV Aubstadt 1:2 (0:2), Türkgücü München - TSV Buchbach 2:1 (0:1), FC Pipinsried - SV Wacker Burghausen 8:7 n.E. (2:1/3:3), FV Illertissen - SpVgg Unterhaching (noch nicht beendet) SC Großschwarzenlohe - SpVgg Ansbach (noch nicht beendet).