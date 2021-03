Von Christoph Leischwitz

Viel ist in Zeiten von Geisterspielen darüber geredet worden, wie sehr die Emotionen von den Zuschauern fehlen, und in den vergangenen Monaten war zum Beispiel bei Partien der dritten Liga immer wieder zu beobachten, dass Funktionäre auf der Haupttribüne die Rolle der Fans übernehmen: Schimpftiraden, teilweise Beleidigungen bekommen Schiedsrichter schon recht regelmäßig zu hören von Vereinsvertretern.

Der Mittwochabend im Grünwalder Stadion stellte dann einen neuen Schimpf-Höhepunkt dar: Beim Verbands-Pokalspiel zwischen Türkgücü München und der SpVgg Unterhaching waren beide Vereine phasenweise so unzufrieden mit dem Schiedsrichtergespann, dass die Schlussphase komplett zerfahren wirkte. Türkgücü gewann etwas glücklich 2:0 (1:0) und darf nun hoffen, mit einem weiteren Sieg gegen den Gewinner der Partie 1860 München gegen den FC Ingolstadt (Samstag, Grünwalder Stadion) einen großen Schritt in Richtung DFB-Pokalteilnahme zu machen.

Anstelle des jüngst suspendierten Sararer trägt Torwart Vollath Türkgücüs Kapitänsbinde

Die erste Viertelstunde passierte noch wenig, lediglich Sercan Sararer gab einen Torschuss aus spitzem Winkel ab (8. Minute). Der Spielmacher stand von Beginn an wieder auf dem Feld, nachdem er wegen einer Suspendierung am vergangenen Wochenende bei Drittliga-Spiel in Duisburg (2:3) gefehlt hatte. Der Verein hatte gesagt, dass Sararer eine "Verschnaufpause" bekommen habe - auffällig war am Mittwochabend jedoch, dass Sararer die Kapitänsbinde an Torwart René Vollath abgegeben hatte.

Der bekam dann durchaus zu tun, denn die Hachinger agierten mit zunehmender Spieldauer immer mutiger gegen den leichten Favoriten, der in Bestbesetzung angetreten war. Wenngleich nicht immer souverän: Der Ex-Türkgücü-Spieler Patrick Hasenhüttl schoss nach einer Hereingabe von links aus kurzer Distanz über das Tor (18.), der zweite Angreifer Stephan Hain verfehlte aus aussichtsreicher Position einen Ball aus der Luft (27.). Trotzdem war dem über viele Monate verletzten Stürmer anzumerken, dass er ganz allmählich seine Form wiederfindet, er stellte die Türkgücü-Abwehr immer wieder vor Probleme.

Das Tor fiel dann allerdings auf der anderen Seite, und zwar dank des bewährten Duos Sliskovic/Sararer. Petar Sliskovic köpfelte einen Eckball aufs Tor, Sararer verlängerte unhaltbar ins Netz (39.) - eine durchaus glückliche Führung für den Gastgeber. Welche Bedeutung das Weiterkommen im Pokal für den Verein hat, wurde nicht nur beim Torjubel deutlich. In der Zwischenzeit hatten Präsident Hasan Kivran und Geschäftsführer Max Kothny schon mehrmals wutentbrannt zum Schiedsrichter und seinen Assistenten hinuntergeschrien. "Schäm dich, Schiri", hallte es einmal von der Tribüne.

Unterhaching findet keinen Weg mehr vor das gegnerische Tor

Hachings Torwart Jo Coppens bekam dann auch ein wenig höhnischen Applaus mit auf den Weg, als er viel zu spät wieder aufs Feld kam, Türkgücü wartete bereits mit dem Anstoß. Sein Fehlen wäre allerdings lange nicht bemerkt worden. Türkgücü begann die Führung zu verwalten, die Hachinger fanden keinen Weg mehr vor das gegnerische Tor, so schoss Robert Müller aus der Distanz weit am Tor vorbei (62.). Auch das zweite Tor fiel eher überraschend: Der eingewechselte Lucas Röser traf nach einer scharfen Hereingabe von Kilian Fischer zur Vorentscheidung (68.).

Wohl wegen einer fragwürdigen Einwurf-Entscheidung kurz vor dem Tor erzürnte sich nun der andere Präsident im Stadion, Manni Schwabl, der immer auf der Bank anzutreffen ist - und sah die rote Karte. Beim Verlassen des Innenraums schoss er noch einen Ball über den Zaun. Und sah danach hinter dem Gitter stehend zu, wie seine Hachinger zu einer viel zu zaghaften Aufholjagd ansetzten.

Freuen konnte sich Schwabl lediglich noch über eine Trainer-Personalie im Jugendbereich: Nach SID-Informationen übernimmt Ex-Profi Sandro Wagner (Werder Bremen, FC Bayern) die U19 der Unterhachinger. Die A-Junioren sind aktuell Spitzenreiter in der Bayernliga.