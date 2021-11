Von Christoph Leischwitz

Der Fußball-Regionalligist FV Illertissen entwickelt sich immer mehr zu einem Pokalschreck für die bayerischen Profiklubs. In der vorigen Ausgabe des Verbandspokals war die Mannschaft von Marco Konrad erst im Finale an Türkgücü München gescheitert, denkbar knapp im Elfmeterschießen; am Dienstag nun bezwang Illertissen im Viertelfinale die SpVgg Bayreuth 2:1 (1:0) - beim oberfränkischen Ligakonkurrenten handelt es sich offiziell um ein Profiteam. "Klar, wir wollen in den DFB-Pokal", sagt Vorstandsmitglied Hermann Schiller nach dem Favoritensturz, zumal man sich in Illertissen noch immer ein wenig über die knappe Niederlage vom vergangenen Juni ärgert.

Auf den vierten Halbfinalisten wird man länger warten müssen - das Duell zwischen Schweinfurt und Würzburg ist verlegt

Gegen Bayreuth mündete ein kurioser Spielverlauf in eine hektische Schlussphase. Zunächst verschoss Illertissens Maurice Strobel einen Foulelfmeter (13.), Bayreuths Keeper Lucas Zahaczewski hatte pariert - sah wenig später aber gar nicht gut aus, als er einen Ball von Daniel Dewein aus spitzem Winkel zur Illertisser Führung passieren ließ. Semir Telalovic (aktuell zwölf Ligatore) erhöhte auf 2:0, dann verschossen die Bayreuther einen Foulelfmeter (74.), doch Nico Andermatt gelang mit einem abgefälschten Fernschuss noch der kuriose Anschlusstreffer (78.). In der Nachspielzeit sah der bereits ausgewechselte Bayreuther Patrick Weimar die rote Karte nach einer Schubserei. Auch eine sechsminütige Nachspielzeit ließ die Mannschaft von Timo Rost ungenutzt.

In knapp drei Wochen sollen die Halbfinalpartien ausgelost werden, die für Mitte März terminiert sind. Neben Illertissen haben sich 1860 München und der TSV Aubstadt qualifiziert. Das vierte Team steht aber wohl erst Anfang März fest: Das für kommenden Samstag vorgesehene Duell zwischen dem FC Schweinfurt und den Würzburger Kickers wurde wegen der anhaltenden diffusen Corona-Lage beim Drittligisten aus Würzburg verlegt. "Wir müssten aufgrund der Sicherheits- und Gesundheitsauflagen Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich einkalkulieren", sagt Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf, sodass auch die Heimelf ein Interesse hatte, das Spiel zu verlegen. "Die Alternative, das Spiel als Geisterspiel auszutragen, wollten wir uns und unseren Fans natürlich ersparen", so Wolf.