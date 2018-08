13. August 2018, 21:09 Uhr Toto-Pokal Als Wildmoser klingelte

Siebtligist SV Dornach und sein Trainer Anton Plattner treffen auf den TSV 1860. Plattner berichtet, dass er einst Trainer der Löwen werden sollte - aber er hatte einfach keine Lust, eine schriftliche Bewerbung zu verfassen.

Von Thomas Gröbner

In der kurzen Geschichte des SV Dornach (gegründet 1992) und in der etwas längeren Geschichte des Fußballlehrers Anton Plattner (geboren 1949) nimmt die Begegnungen mit dem TSV 1860 München am Mittwoch (18.30 Uhr) in Heimstetten einen besonderen Platz ein. Für die "Dornen", einen widerspenstigen Siebtligisten, ist es das "Spiel des Jahrhunderts" im Toto-Pokal. Für Trainer Anton Plattner ist es eine Begegnung mit einem Verein, dessen Geschicke fast einmal in seinen Händen lagen. Was fehlte, so erzählt es der 69-Jährige, war ...