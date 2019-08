8. August 2019, 23:06 Uhr Toto-Pokal 6:1 in Schweinfurt

Der TSV 1860 München erreicht die zweite Runde im Toto-Pokal durch einen klaren Sieg beim Sechstligisten - und macht einen Schritt Richtung DFB-Pokal.

Der TSV 1860 hat im Toto-Pokal die zweite Runde erreicht: Die Elf von Trainer Daniel Bierofka gewann am Donnerstagabend mit 6:1 (3:0) beim Landesliga-Klub FT Schweinfurt. Vor knapp 2000 Zuschauern erzielte der als Kapitän eingesprungene Markus Ziereis drei der sechs Tore. Felix Weber und Sascha Mölders konnten bei den Löwen nicht mitwirken, dafür stand nach langer Verletzungspause Stefan Lex wieder mal in der Startelf. Weitere Torschützen neben Ziereis waren Leon Klassen, Fabian Greilinger und Simon Seferings. Den Ehrentreffer für den Sechstligisten erzielte Julius Hermann kurz vor dem Spielende, zum 1:6-Endstand.

Über den Toto-Pokal wollen die Löwen den DFB-Pokal erreichen

In der nächsten Runde, die an diesem Freitag um 14 Uhr ausgelost wird und am 20. und 21. August gespielt werden soll, wartet auf die Löwen ein Kreissieger. Nach dem 2:3-Halbfinal-Aus bei Viktoria Aschaffenburg in der vergangenen Spielzeit wollen sich die Münchner in diesem Jahr über den Toto-Pokal unbedingt wieder die Spielberechtigung für den DFB-Pokal sichern. Der Fokus von Trainer Bierofka liegt jedoch weiter auf der dritten Liga, wo 1860 zuletzt gegen den Aufsteiger Waldhof Mannheim 0:4 verlor.