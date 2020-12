Zum Tod von Totilas:Ein Genie unter den Pferden

Nie zuvor hat ein Rappe so viele Menschen in seinen Bann gezogen wie Totilas. Seine ersten Auftritte waren eine Sensation, doch seine sportliche Karriere endete früh. Nun ist der Hengst im Alter von 20 Jahren gestorben.

Von Gabriele Pochhammer

Wenn Totilas unter Edward Gal ins Dressurviereck tanzte, wunderschön, lackschwarz, mit großen wachen Augen, den Hals majestätisch gebogen und nur aus Gefälligkeit den Erdboden berührend - dann schien die Dressurwelt einen Moment still zu stehen. Nie zuvor und nie danach hat ein Pferd so viele Menschen in seinen Bann gezogen - auch Menschen, die im übrigen Leben gar nichts mit Pferden zu tun haben. Er hat aber auch Zeit seines Sportlerlebens die Meinungen aufeinander prallen lassen, die Fachwelt gespalten. Noch Reitkunst oder schon Zirkus? Diese Frage stand in ungeschriebenen Lettern über jedem von Totilas' Auftritten.