Von Ulrich Hartmann

Es ist genau drei Jahre her, dass Helga Endres auf der Rennbahn in Iffezheim dieses Pferd gesehen hat. Es war, sozusagen, Liebe auf den ersten Blick. "Er hat mir sofort gefallen", schwelgte sie am Montag in Erinnerung. Der damals eineinhalbjährige Hengst stand bei der Baden-Badener Herbstauktion in der Box mit der Nummer A37 und hieß noch nach der Mutter und der Züchterherkunft: Tijuan Hilleshage. Ihr Mann Peter Michael Endres ist zusammen mit Karl-Dieter Ellerbracke Besitzer des Gestüts Auenquelle im ostwestfälischen Rödinghausen. Sie kauften das Pferd im Oktober 2018 für 24 000 Euro. "Obwohl wir damals natürlich nicht gewusst haben, was in ihm steckt", sagt Helga Endres.