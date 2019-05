30. Mai 2019, 07:08 Uhr Toronto in den NBA-Finals Heldensage der Dinos

In den NBA-Endspielen treten die Toronto Raptors gegen Golden State an - und die erstaunlicherer Geschichte erzählen eindeutig die Kanadier.

Der Klub hat vor der Saison vieles, was eigentlich funktionierte auf die Probe gestellt - und einen Profi geholt, der jetzt alles verändert.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Im Nachhinein sind immer alle schlauer, und deshalb weiß jetzt auch jeder, der sich für Basketball interessiert, dass Masai Ujiri ein visionärer Sportfunktionär ist - natürlich auch jene, die den Manager der Toronto Raptors noch vor ein paar Monaten für einen inkompetenten Kasper gehalten haben. Die Raptors haben die Finalserie der Profiliga NBA erreicht, zum ersten Mal in der 24-jährigen Vereinsgeschichte, von Donnerstag an spielen sie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors, und schon jetzt beschreiben sie diese Saison als Heldensage über diesen Typen, der das genau so geplant hat.

Diese Geschichte beginnt vor einem Jahr, im Playoff-Viertelfinale der vergangenen Saison: LeBron James von den Cleveland Cavaliers dribbelt gegen Ende der dritten Partie über das komplette Spielfeld und wirft den Ball beim Ertönen der Schlusssirene in den Korb. In der Umkleidekabine der Raptors gibt es danach eine hitzige Debatte zwischen Ujiri und Trainer Dwane Casey über diesen Alleingang, nur in einem Aspekt sind sie sich einig: Jeder, wirklich jeder hat vorher ganz genau gewusst, was passieren würde. Warum aber hat es niemand verhindern können?

Drei Tage später scheiden die Raptors aus, ohne Sieg, es ist wie schon in den Jahren davor ein schmachvolles Scheitern, und Ujiri beschließt, dass es an der Zeit ist für ein paar der mutigsten Entscheidungen, die jemals ein NBA-Manager getroffen hat. "Wir haben jahrelang die gleichen Dinge gemacht, ohne den ganz großen Erfolg - ich glaube, das ist die Definition von Wahnsinn", wird er später sagen. Zunächst einmal wirft er Casey hinaus, den erfolgreichsten Trainer der Raptors-Geschichte, er ersetzt ihn durch den eher aus der britischen Basketballliga bekannten Nick Nurse.

Dann will er unbedingt so einen Spieler holen, bei dem zwar alle wissen, was er tun wird, es aber dennoch nicht verhindern können. Von diesen Akteuren gibt es zwar nur eine Handvoll auf der ganzen Welt, doch wie passend, dass Kawhi Leonard aufgrund des Umgangs mit seiner hartnäckigen Oberschenkelverletzung sehr unzufrieden bei den San Antonio Spurs ist - und wie passend, dass die ein Tauschgeschäft mit einem Verein aus der Western Conference und vor allem mit den verhassten Los Angeles Lakers unbedingt verhindern wollen. Was könnte weiter vom glitzernden LA entfernt sein als das kanadische Toronto?

Die Spurs wollen Torontos Publikumsliebling DeMar DeRozan und einen vielversprechenden Nachwuchsmann in der ersten Draftrunde haben, Leonard seinen nur noch eine Saison gültigen Vertrag nicht verlängern. Ujiri weiß, dass ihm der Furor der Fans gewiss sein würde, und dass sein neuer Franchise-Spieler, ebenjener Leonard, nach nur einem Jahr schon wieder weg sein könnte (weil die Raptors seinen Vertrag aus San Antonio übernehmen müssen). Er weiß aber auch, dass die Eastern Conference nach dem Wechsel von James zu den Lakers ausgeglichen sein würde, und dass dieses Tauschgeschäft den Raptors den entscheidenden Vorteil verschaffen könnte.

Beim Roulette würde man sagen, dass Ujiri sämtliche Raptors-Chips aufs rote Feld geschoben hat, und zunächst einmal sah es so aus, als würde der Manager alles verzocken: Kyle Lowry, der zweite Anführer der Raptors, redete wegen des Weggangs seines Freundes DeRozan wochenlang kein Wort mit Ujiri, die Fans begegneten dem schüchternen Zugang aufgrund dessen Weigerung zur Vertragsverlängerung eher reserviert, zudem wurde Leonard während der regulären Spielzeit aufgrund seiner fragilen Oberschenkelmuskulatur oftmals geschont. Leonard war sehr gut, das sahen sie alle, aber würde er wirklich den Unterschied zwischen Scheitern und Meisterschaft machen können?