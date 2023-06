Anfang Mai wurde Tori Bowie tot in ihrem Haus in Florida aufgefunden. Zwischenzeitlich kamen Gerüchte auf, wie die 32-Jährige gestorben sein könnte, nun ist klar: Todesursache waren Probleme in der Spätphase ihrer Schwangerschaft.

Fünf Wochen ist es mittlerweile her, dass die Leichtathletin Tori Bowie tot in ihrem Haus in Florida gefunden wurde. "Wir sind untröstlich und unsere Gebete sind bei ihrer Familie und ihren Freunden", schrieb das Management damals. In Medienberichten hieß es zunächst nur, es sei nicht klar, wie die 32-Jährige zu Tode kam. Nun berichten amerikanische Medien über das Ergebnis des Autopsieberichts, und dieser widerlegt nach Angaben von Bowies Agentin Kimberly Holland zwischenzeitlich aufgekommene Gerüchte, die Sportlerin könnte Suizid begangen haben.

Bowie, so sagt Holland, sei zum Zeitpunkt ihres Todes im achten Monat schwanger gewesen. Die rechtsmedizinische Untersuchung habe nun ergeben, dass sie an den Komplikationen der plötzlich einsetzenden Geburt gestorben sei.

International bekannt wurde Bowie 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Dort gewann sie eine Goldmedaille mit der 4x100-Meter-Staffel, Silber im 100-Meter-Lauf sowie Bronze über 200 Meter. Ihr größer Erfolg folgte ein Jahr später bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London, wo sie Weltmeisterin über 100 Meter wurde.