Von Johannes Knuth

Die Sportmanagerin Kimberly Holland erinnert sich noch sehr gut an ihr letztes Telefonat mit Tori Bowie, ihrer langjährigen Klientin, und wenn sie daran zurückdenkt, wirkt alles, was damals so heiter klang, wie aus einer anderen Welt. Bowie erzählte Holland, dass sie eine Tochter erwarte, dass sie schon einen Namen habe, Ariana, und auch schon ein paar Kleider. Es sei eines "der besten Gespräche" seit sehr, sehr lange Zeit gewesen, erinnerte sich Holland zuletzt: "Wir haben gekichert wie Schulmädchen, mein Bauch hat irgendwann davon wehgetan." Bowie habe ihr auch versichert, wie leid es ihr getan habe, dass sie nicht immer auf Hollands Rat gehört habe - und dass sie sich nun auf ein neues Kapitel freue, nach schwereren Zeiten.

Die Erschütterungen waren gewaltig, in der Leichtathletikszene und überhaupt, als Polizisten die 32-Jährige nur zwei Wochen nach diesem Telefonat tot in ihrem Haus in Florida auffanden. Noch erschütternder war, was zuletzt im Autopsiebericht aufschien. Die einst kräftige Sprinterin, 1,75 Meter groß, Weltmeisterin 2017 über 100 Meter, dreimalige Medaillengewinner 2016 bei den Sommerspielen in Rio, wog offenbar weniger als 45 Kilo, als sie starb - und lag dabei in den Wehen, knapp einem Monat vor ihrem errechneten Termin. Offenbar hatte eine Präeklampsie zum Tod beigetragen; ein Syndrom, das in der Schwangerschaft zu Krampfanfällen führen kann. Bowies Kind, altersgerecht entwickelt, war kurz vor der Mutter im Mutterleib gestorben.

Bowies Freunde und Verwandte wollten offenbar intervenieren - ohne Erfolg

Holland hatte sich zunächst sehr sparsam in der Öffentlichkeit geäußert, sie hat das bis heute noch nicht verarbeitet: wie eine Person, die ihr so nahe war, unter solch schrecklichen Umständen starb, allein. Jetzt malte sie in der Londoner Times die Umstände genauer aus, die Bowies Tod geführt hatten. Sie wolle darauf hinweisen, sagte sie, dass die Gesetzgebung in den USA Hürden errichtet habe, ohne die Bowie und ihre Tochter womöglich überlebt hätten.

Bowie, auch das steht im Autopsiebericht, litt an bipolarer Störung. Die Betroffenen wandern dabei, sehr grob gesagt, durch Phasen mit gehobener und gedrückter Stimmung. Bei Bowie, berichtete ihre einstige Managerin nun, habe das dazu geführt, dass sie sich oft zurückzog, bei Reisen nicht das Zimmer teilte, kaum tiefe Freundschaften pflegte. Zugleich habe sie an Paranoia und Angstzuständen gelitten, oft nicht die Medikamente nehmen wollen, die ihren Zustand hätte behandeln können - und sich immer weiter isoliert, vor allem während der Corona-Zeit, in der das Leben aufs Abstandhalten getrimmt war.

Was Bowie jedenfalls immer hatte: einen starken Willen. Sie war fest gewillt, ihr Kind zu Hause zur Welt zu bringen, bei einer Wassergeburt. Sowohl Holland als auch Angehörige von Bowie beobachteten die Entwicklungen mit Sorge: ihr Gewicht, ihre mentalen Probleme, ihre Einsamkeit, die anstehende Geburt. Verwandte hatten sie offenbar dazu bewegen wollen, nach Mississippi zurückzukommen, in ihre Heimat. Auch Holland versuchte, Bowie zu sich nach Georgia zu holen, zumindest bis das Baby geboren war. Bowie vertröstete sie: Sie komme gerne vorbei, aber erst nach der Geburt.

Bowies einstige Teamkollegin Allyson Felix weist auf eine weitere Problematik hin

Wenn man Holland richtig versteht, hätten sie und die Verwandte ihr diese Entscheidung gerne abgenommen, und Bowies mentale Probleme hätten dies ihrer Meinung nach auch gerechtfertigt. Die Gesetze, sagt die Sportmanagerin Holland, die einst auch Jura studierte, seien nur recht klar: "Tori war erwachsen. Sie bestand auf ihren Entscheidungen, und sie hat nicht eingeräumt, dass sie an irgendwelchen Einschränkungen litt. Es wäre großartig, wenn die Gesetzeslage es hergeben würde, wenn Nahestehende in solchen Momenten intervenieren können", sagte Holland, mit einer Vormundschaft etwa: Denn wenn das der Fall gewesen wäre, "wäre Tori vielleicht noch am Leben."

Detailansicht öffnen Drei von vier Mitgliedern der amerikanischen Gold-Staffel von Rio starben später fast oder tatsächlich während der Geburt (von links): Allyson Felix, Tianna Bartoletta und Tori Bowie. Einzige Ausnahme: English Gardner (2.v.l.). (Foto: Yue Yuewei/Imago)

Allyson Felix, die erfolgreichste Leichtathletin der Geschichte, die mit Bowie 2016 Olympiagold mit der Sprintstaffel gewann, wies im Time-Magazin jetzt auf eine weitere, gewaltige Problematik hin: Auch sie habe, wie Bowie, in der Schwangerschaft an Präeklampsie gelitten, auch sie wäre wohl gestorben, hätte sie ihre Tochter nicht per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht, in der 32. Woche. Und auch sie habe, wie so viele People of Color in den USA, von keinem Doktor erfahren, dass sie statistisch gesehen anfälliger für Schwangerschaftskomplikationen ist (darunter Präeklampsie) - weil diese Frauen, sehr grob gesagt, oft schlechter medizinisch versorgt werden. Felix erwähnte weitere Sportlerinnen, die ähnlich traumatische Erfahrungen erlitten hatten, Tianna Madison etwa, die mit Felix und Bowie 2016 Staffel-Gold gewann, Tennisprofi Serena Williams, die Sängerin Beyoncé. Das Fazit von Felix: "Wir leben in den USA im Jahr 2023 und schwarze Frauen sterben bei der Geburt. Es ist absurd."

Wie nun auch in Bowies Fall, deren Tod bei anderer Gesetzeslage vielleicht hätte verhindert werden können.