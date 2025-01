FC Bayern:Torhüterin Grohs nach Tumorerkrankung zurück

Torhüterin Mala Grohs vom FC Bayern München ist nach ihrer Tumorerkrankung zum Start der Wintervorbereitung auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Die 23-Jährige absolvierte laut Vereinsangaben Teile des Teamtrainings. Sie soll nach den „erfreulichen Nachrichten“ in den kommenden Wochen an ihren nächsten Schritten auf dem Weg zum Comeback arbeiten.Grohs, die ihre Diagnose eines „bösartigen Tumors“ im November öffentlich gemacht hatte, war im Dezember operiert worden. Danach hatte der FC Bayern bereits eine Rückkehr ins Training für den Januar in Aussicht gestellte. Diese erfolgte nun. Grohs spielt seit 2019 bei den Bayern und wurde seitdem dreimal deutsche Meisterin. Jüngst war sie von Bundestrainer Christian Wück in die A-Auswahl berufen worden, sagte aber wegen einer Mandel-Operation ab.