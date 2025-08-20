Meinung Torhüter-Rekord : Karriereende ist was für Feldspieler Glosse von Ulrich Hartmann 20. August 2025, 13:15 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Der Torwart Fábio (2.v.li.) erhielt für sein 1391. Profispiel natürlich eine Ehrung – er ist jetzt Weltrekordinhaber. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Aufhören? Ach, bitte! Der Brasilianer Fábio hat im Alter von fast 45 Jahren sein 1391. Profispiel bestritten. Das sind keine besonders ermutigenden Nachrichten für Manuel Neuer.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback