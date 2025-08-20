Wer bislang dachte, der Tormann habe bloß Angst vor dem Elfmeter, muss erfahren, dass die Angst des Tormanns vor dem Karriereende genauso ausgeprägt sein kann. Und wir reden hier noch nicht von Manuel Neuer, 39!
MeinungTorhüter-Rekord:Karriereende ist was für Feldspieler
Glosse von Ulrich Hartmann
Lesezeit: 2 Min.
Aufhören? Ach, bitte! Der Brasilianer Fábio hat im Alter von fast 45 Jahren sein 1391. Profispiel bestritten. Das sind keine besonders ermutigenden Nachrichten für Manuel Neuer.
