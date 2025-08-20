Zum Hauptinhalt springen

MeinungTorhüter-Rekord:Karriereende ist was für Feldspieler

Glosse von Ulrich Hartmann

Lesezeit: 2 Min.

Der Torwart Fábio (2.v.li.) erhielt für sein 1391. Profispiel natürlich eine Ehrung – er ist jetzt Weltrekordinhaber.
Der Torwart Fábio (2.v.li.) erhielt für sein 1391. Profispiel natürlich eine Ehrung – er ist jetzt Weltrekordinhaber. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Aufhören? Ach, bitte! Der Brasilianer Fábio hat im Alter von fast 45 Jahren sein 1391. Profispiel bestritten. Das sind keine besonders ermutigenden Nachrichten für Manuel Neuer.

Wer bislang dachte, der Tormann habe bloß Angst vor dem Elfmeter, muss erfahren, dass die Angst des Tormanns vor dem Karriereende genauso ausgeprägt sein kann. Und wir reden hier noch nicht von Manuel Neuer, 39!

