Die bleibenden Helden einer Europameisterschaft entpuppen sich meist erst im Finale. Die verletzten, ausgemusterten oder nicht qualifizierten Fußballer von gehobener Klasse stehen hingegen schon vor dem Eröffnungsspiel fest. Manche erwischt es kurzfristig, dann ist es besonders schmerzhaft, so wie bei Teun Koopmeiners. Der überragende niederländische Mittelfeldspieler hat sich am Montagabend beim Aufwärmen zur Generalprobe in Rotterdam eine folgenschwere Leistenverletzung zugezogen. Der 26-Jährige von Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo verpasst die gesamte EM. Sein Bondscoach Ronald Koeman findet das auch deshalb „dramatisch“, weil den Niederländern in Frenkie de Jong vom FC Barcelona (Knöchelverletzung) bereits ein weiterer wichtiger Mittelfeldmann ausfällt. So wird es für die Niederländer schwierig, das Endspiel und damit Heldenstatus zu erreichen.

Mit den traurigen Geschichten all jener bedauernswerten Stars, die bei der EM in Deutschland nicht mitspielen werden, könnte man im Fußballmuseum in Dortmund eine Sonderausstellung gestalten. Geht man die Liste der derzeit wertvollsten Fußballer der Welt durch, dann stößt man zuerst auf Topspieler von nicht qualifizierten Ländern: allen voran auf die Norweger Erling Haaland und Martin Ödegaard – oder auf den Schweden Aleksander Isak.

Auch unter den aus ihren EM-Kadern Gestrichenen finden sich Spieler solchen Kalibers, wie Christopher Nkunku (Frankreich), Jack Grealish oder Marcus Rashford (beide England). Und geht man nur mal die Absolventen des Champions-League-Endspiels vom 1. Juni durch, so fallen gleich mehrere große Namen auf, die jetzt im Urlaub statt im EM-Quartier sind: Aufseiten von Borussia Dortmund Mats Hummels, Karim Adeyemi (beide Deutschland) und Jadon Sancho (England) – und von Sieger Real Madrid fehlt bei der Euro der belgische Torwart Thibaut Courtois.

Die vier Gründe für die Ausfälle von Granden sind: nicht qualifiziert, nicht berücksichtigt, verletzt – oder gesperrt. In letzterer Kategorie gibt es sogar zwei Spieler: den Italiener Sandro Tonali (unerlaubte Sportwetten) und den französischen Routinier Paul Pogba (unerlaubte Testosteronwerte). Gefühlt zwei Kategorien – halb verletzt, halb übergangen – deckt Courtois ab, weil er zwar erstaunlich früh seinen Verzicht auf die EM mit den Folgen seines Kreuzbandrisses erklärt hatte, weil man aber auch weiß, dass sein Verhältnis zu Belgiens Trainer Domenico Tedesco mau sein soll. Im Königsklassen-Finale kürzlich hat Courtois für Real schon wieder gute Dienste geleistet, bei der EM fehlt er trotzdem.

Auch Lewandowski gehört zur Allstar-Elf der Fehlenden – er hofft aber noch auf Einsätze

624 andere europäische Fußballer (24 Nationen à 26 Spieler) sind dort im Einsatz. Vermisst werden durch die Nicht-Teilnahme von Haaland (Manchester City) und Ödegaard (FC Arsenal) zwei herausragende Spieler aus der englischen Premier League, die dort bis zum Saisonende um den Titel rangen. Sie waren in ihrer Gruppe mit Norwegen kurios gescheitert, weil sich nämlich nicht nur die vor ihnen platzierten Spanier und Schotten direkt für die EM qualifiziert haben, sondern auch die hinter ihnen gelandeten Georgier – dank jener Playoffs, die für Länder mit gutem Abschneiden in der Nations League reserviert waren.

Dass Englands Nationaltrainer Gareth Southgate neben Sancho, Rashford und Grealish auch Eric Dier und Harry Maguire (Wadenverletzung) nicht im Kader hat, ist vergleichbar mit der Entscheidung des Bundestrainers Julian Nagelsmann, Leon Goretzka, Robin Gosens, Timo Werner, Serge Gnabry (Muskelbündelriss) und die genannten Dortmunder nicht mit zur EM zu nehmen. Die Auswahl guter Spieler war einfach zu groß.

Bleiben die individuell besonders tragischen Fälle – mit auffällig vielen Kreuzbandrissen quer durch die Nationen. Österreichs Kapitän David Alaba wurde nach seiner schweren Knieblessur nicht rechtzeitig fit. Er unterstützt aber beim Turnier seinen deutschen Coach Ralf Rangnick als Bindeglied zwischen Trainerteam und jener ÖFB-Mannschaft, der wegen weiterer Kreuzbandrisse auch der Leipziger Xaver Schlager und der Stürmer Sasa Kalajdzic (zuletzt Frankfurt) fehlen. Auch für Spaniens Supertalent Gavi, 19, vom FC Barcelona bedeutete ein Kreuzbandriss das EM-Aus. Einen solchen zog sich auch Frankreichs Verteidiger Lucas Hernández von Paris St. Germain im Champions-League-Halbfinale in Dortmund zu. Er hatte noch mehr Zeit, sich an sein EM-Aus zu gewöhnen, als der türkische Innenverteidiger Ozan Kabak von der TSG Hoffenheim. Bei ihm riss erst vor einer Woche im Vorbereitungsspiel gegen Italien das Kreuzband im rechten Knie.

Von Blessuren profitiert haben auf den letzten Drücker immerhin zwei der vielen zunächst nicht berufenen Dortmunder: Emre Can, der im DFB-Team den erkrankten Aleksandar Pavlovic ersetzt. Und der zuletzt vom FC Chelsea an den BVB ausgeliehene Linksverteidiger Ian Maatsen. Er war schon im Urlaub, als er nun doch noch kurzfristig in den geschrumpften Kader der Niederländer berufen wurde. Maatsen hat nicht gezögert, sein Hotel an der griechischen Küste gegen jenes im weniger malerischen Wolfsburg zu tauschen, in dem die Oranje-Elf logiert.

Wollte man aus all den Schicksalen eine internationale EM-Allstar-Elf der Fehlenden zusammenstellen, dann stünde im Tor Courtois. Davor käme eine Abwehr mit Grealish, Hummels, Kabak und Alaba. Dazu ein Mittelfeld mit Koopmeiners, de Jong, Ödegaard und Gavi. Sowie ein Weltklassesturm mit Haaland – und dem angeschlagenen Polen Robert Lewandowski. Der Torjäger vom FC Barcelona hat sich ebenfalls im letzten Testspiel ernster verletzt (Muskelfaserriss). Sollte Lewandowski, wie erhofft, im Laufe der Gruppenphase noch fit werden, dann könnte ihn im „Dream-Team der Abwesenden“ nahtlos sein polnischer Sturmkollege Arkadiusz Milik ersetzen. Der fällt für die EM komplett aus.